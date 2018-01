Tko je kriv što će kasniti novi zagrebački rotor

Foto: Dino Stanin / Pixsell

Nije do nas, nego do javne nabave – voli često tako, upitan o kašnjenju raznih projekata, istaknuti gradonačelnik Milan Bandić.



Kako on to objasni, zbog žalbi se godinu dana nakon početka obnove žičare tek skinula stara trasa i ušminkao Mihaljevac, žalbe će odgoditi gradnju rotora, zbog žalbi postavljene zastave na ulazima u grad ne vijore ili se na vjetru ljuljuškaju poderane. Stručnjaci kažu, u pravu je gradonačelnik. Ali samo djelomično.



Komplicirana prošla godina



– Prošla godina općenito je bila dosta komplicirana i za naručitelje i za ponuditelje jer je novi Zakon o javnoj nabavi stupio na snagu 1. siječnja. Radilo se neko vrijeme da se on uskladi s direktivama Europske unije, pa su naručitelji radili dosta pogreški, baš kao i oni koji su slali svoje ponude – objasnila je pravnica i konzultantica za javnu nabavu Katarina Depope Radman, pa dodala da je Grad Zagreb svejedno, baš kao i svaku godinu prije prošle, bio jedan od subjekata s najvećim brojem raspisanih natječaja. Točnije, kažu iz Gradskog ureda za javnu nabavu, 938 postupaka je pokrenuto.



– Na navedene postupke u svim fazama izjavljeno je 48 žalbi, što je 5,1 posto – rekla je pročelnica Ureda Danijela Habijanec, pa dodala kako žalbeni postupci projekte usporavaju u tom smislu što Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave treba oko šezdeset dana da donese odluku, ovisno o složenosti predmeta. A zašto baš uvijek u postupku stanu kapitalni projekti, objasnila je stručnjakinja za procese nabave.



“Domaći” se uvijek žale



– Vrlo je zapravo logično. Na najvećim se projektima vrti i najveća količina novca, a za njihovu realizaciju se i jave tvrtke koje su jače i nije im problem izdvojiti određenu svotu za postupak žalbe – rekla je Depope Radman, pa dodala da se u kočenju natječaja ponavlja još nekoliko obrazaca. Ako posao u određenom gradu dobije tvrtka iz druge sredine, „domaći“ će se gotovo sto posto žaliti, žalba je neminovna i ako postoji nekoliko ponuda u kojima najjeftinija znatno odskače od ostalih, a naravno tu je i samo dobra stara kivnost.



– Pravila postoje, ali uglavnom su u kašnjenju projekata najmanje krivi ponuditelji. Svaka javna nabava trebala bi se raspisati „još jučer“, mi volimo reći, odnosno naručitelj bi žalbeni postupak trebao u startu uračunati u projekt, pogotovo ako je riječ o kapitalnom ulaganju. Najčešće se dogodi da projekt pripremaju određeni uredi, on stigne u Ured za javnu nabavu i onda tamošnji stručnjaci otkriju što sve još nedostaje da bi se natječaj uopće mogao pokrenuti – kaže pravnica i konzultantica za nabavu, pa ističe kako su loša organizacija i planiranje uglavnom „krivi“ za sva kašnjenja i odgode projekata. Da će dva mjeseca natječaj „stajati“ kod Državne komisije, treba predvidjeti u početku, govori Depope Radman, pa nijedan projekt neće kasniti „zbog žalbi“.