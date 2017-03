Tko će potpisati ugovor koji HEP-u donosi gubitak?

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ugovor o nabavi plina s Inom nije potpisan, jer Uprava HEP-a ne želi donijeti samostalno donijeti odluku koja bi mogla biti predmet kaznenog progona. Podsjetimo, HEP je o cijeni plina pregovarao s Inom i nakon tri kruga razgovora navodno je postignuta cijena od oko 21.6 eura po megavatsatu. Prevedeno u kune, riječ je o 16,2 lipe po kilovatsatu. Ranije je Vlada, kako bi spriječila poskupljenje plina, odredila prodajnu cijenu plina od 18.09 lipa po kilovatsatu. HEP je tek sa cijenom od 14.5 lipa po kilovatsatu mogao biti na nuli, piše Večernji list.

S dogovorenom cijenom imat će gubitke od otprilike 100 milijuna kuna u sezoni grijanja 2017/2018. Predsjednik Uprave HEP-a Perica Jukić zato je u jeku pregovora upozorio premijera Andreja Plenkovića da neće potpisati ugovor koji HEP-u donosi gubitak, jer je to Zakonom o trgovačkim društvima potencijalno kazneno djelo.

U utorak je energetska tvrtka sazvala Skupštinu društva kako bi prebacila odgovornost, a što joj omogućuje članak 243. stavak 1.1.3. spomenutog zakona. Skupštinu čini jedan čovjek, a to je Zdravko Marić. Kako je bio u Bruxellesu na sjednici ECOFIN-a, propala je i sjednica Skupštine. Ugovor se mora potpisati do 01.travnja, a još nije jasno tko će to učiniti.

Iz Banskih dvora Večernji list doznaje tek da će Vlada na vrijeme zauzeti stav, ali izvori tvrde da se Vlada ne bi trebala miješati u ovu odluku, jer je riječ o operativnoj stvari, a ne o strateškim odlukama. Drže da je manevar HEP-a u kojem sjedi Uprava imenovana od Vlade Zorana Milanovića pretjeran. Podsjetimo, Zdravko Marić kojem sada Jukić pokušava prebaciti vrući krumpir, niti je sudjelovao u pregovorima oko cijene plina niti je vodio proces zadržavanja cijene na istoj razini. Radio je to državni tajnik Ante Čikotić koji je javnost uvjeravao da neće biti nikakvih problema i da je Most riješio problem plina. Priča o plinu ni tu ne završava. Da bi se zadržala ista cijena plina kao i lani od 29,5 lipa po kilovatsatu Plinacro i lokalne plinare morale su nadoknaditi razliku odnosno 45 milijuna kuna. Regulator HERA im je smanjila naknade za 35 posto, a ostatak će podmiriti Plinacro.

