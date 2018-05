"Tko bi kupio Konzum i Mercator - napravio bi mudru stvar"

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

"Od nagodbe će profitirati 60 tisuća zaposlenika, barem na godinu-dvije, dobavljači, barem domaći koji će zadržati kanale prodaje, i Vlada, ali imamo i manjinske dioničare koji su nezadovoljni nagodbom. Čini mi se, zbog važnosti cijelog procesa, i banke koje potražuju od njih pa da na kraju bude - "vuk sit, koza cijela", kazao je Munjiza gostujući na N1 televiziji.

Komentirao je i činjenicu da se u Sloveniji već danima u javnosti spominje da bi za Mercator bilo najbolje da pronađe novog vlasnika te da je prodaja nekih od Agrokorovih kompanija sasvim je vjerojatna opcija pri čemu bi među prvima to mogli biti Mercator ili Konzum.

"Onaj koji bi ih kupio napravio bi mudru stvar, oni sad malo vrijede, a to su izvrsne kompanije s velikim potencijalom. Kad bi ih netko kupio, puno bolje bi prošao nego da to učini za 2-3 godine nakon što se restrukturiraju. Neki su pokazali interes, Tommy, NTL, bilo bi dobro da oni sudjeluju. Kad bi došlo do nove krize, prije će zatvrati vrata trgovine koje posluju u RH, a koje su u stranom vlasništvu nego one u domaćem", smatra Munjiza.