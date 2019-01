The Banker proglasio Vujčića najboljim europskim i svjetskim guvernerom u 2018.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Časopis The Banker, dio grupe Financial Times koji od 1926. godine prati financijska kretanja u svijetu, u svojem je siječanjskom broju objavio izbor najboljega regionalnog guvernera i guvernera godine u svijetu, na temelju ocjena uredništva i istraživanja provedenog među bankarima i ekonomskim analitičarima.

Priznanje časopisa The Banker rukovodi se kriterijem da su dobitnici zaslužni za "stimuliranje rasta i stabiliziranje ekonomija u kojima djeluju". Nagrada se dodjeljuje globalno, ali i regionalno - za Europu, Sjevernu i Južnu Ameriku, Bliski istok, Aziju-Pacifik i Afriku.

Istovjetno priznanje časopisa The Banker dobio je i bivši guverner HNB-a, Željko Rohatinski za 2008. godinu.

U članku koji je The Banker objavio u povodu nagrade guverneru Hrvatske narodne banke, ističe se svestranost Borisa Vujčića. "Sedam je godina do ulaska Hrvatske u EU 2013. bio zamjenik glavnog pregovarača tijekom uspješne kandidature te zemlje za pridruživanje Europskoj uniji. U istom je razdoblju bio zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke, a od 2012. godine i guverner. U posljednje vrijeme usklađuje upravljanje središnjom bankom i razvoj hrvatske strategije za pridruživanje eurozoni s predsjedanjem upravljačkim odborom Bečke inicijative", piše The Banker.

U obrazloženju se podsjeća i da je Bečka inicijativa, manje poznata izvan regije, pokrenuta 2009. na vrhuncu globalne financijske krize s ciljem osiguravanja financijske stabilnosti gospodarstava s tržištima u nastajanju u srednjoj i istočnoj Europi. Naime, kako pojašnjava The Banker, postojala je bojazan da će se velike zapadne i sjeverne europske banke, koje su dominirale financijskim sustavima tih država, povući iz kreditiranja i uzrokovati katastrofalan kreditni lom.

Otad se Bečka inicijativa proširila na sedamnaest zemalja regije, kao i međunarodne financijske institucije, Europsku komisiju i nekoliko velikih europskih komercijalnih zajmodavaca.

Od ožujka 2018. neprihodonosni krediti sedamnaest zemalja Inicijative pali su na 38,3 milijarde eura ili 4,2 posto ukupnih kredita, odnosno na razinu 'na kojoj ih više ne smatramo prijetnjom', izjavio je Vujčić za taj časopis.

Predvođena guvernerom HNB-a, Bečka je inicijativa odnedavna proširila područje svojeg djelovanja na raspravu o pitanjima kao što je financiranje inovacija, što je važno za regiju s obzirom na to da postoje naznake usporavanja modela ubrzanog rasta temeljenog na pristupu tržištu EU-a i velikoj dostupnosti slabo plaćene kvalificirane radne snage, naglašava The Banker u uredničkom prilogu.

The Banker navodi i ulogu HNB-a u čuvanju hrvatske financijske stabilnosti odnosno bankovne stabilnosti u krizi Agrokora, zbog koje je HNB i pet godina prije izbijanja krize počela sprječavati pretjeranu izloženost banaka tom poduzeću.

Časopis također stiče i javno zalaganje Vujčića za strukturne reforme, osobito obrazovanja, radi kreiranja kompetencija za tržište na kojem će dominirati inovacije i tehnološki napredak, kao i za pametnu imigracijsku politiku kao jednu od mjera za rješavanje problema nedostatka radne snage u Hrvatskoj.

"Iznimno sam počašćen; veliko je to priznanje za Hrvatsku narodnu banku i mene osobno. Ova nas nagrada dodatno motivira da nastavimo raditi na našim ciljevima - stabilnosti cijena i tečaja, kako bi svaki građanin RH sa sigurnošću znao da ono što posjeduje ili će tek zaraditi neće izgubiti vrijednost. Mislimo i na hrvatske tvrtke i sigurnost njihovog financijskog poslovanja i mogućnosti financiranja. Nastavit ćemo nadzirati banke u cilju održavanja financijske stabilnosti, kao i unaprjeđivati prava potrošača i njihovu informiranost", kazao je Vujčić u povodu dobivanja nagrade časopisa The Banker.

Dodao je da uspjeh u ostvarivanju tih ciljeva doprinosi stvaranju boljeg okružja za gospodarski rast i razvoj cijele zemlje.

"I napokon, vjerujemo - i u tom ćemo cilju komunicirati sa svim građanima i tvrtkama, informirati i odgovarati na svako pitanje i dilemu - da ulazak u eurozonu dodatno može potaknuti gospodarski rast i razvoj, učiniti našu zemlju jačom u europskim okvirima, i time poslužiti boljitku svakog građanina Republike Hrvatske", zaključio je Vujčić.