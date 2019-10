Tedeschi ozbiljno razmišlja o uvođenju četverodnevnog radnog tjedna, a ova tvrtka ga je već uvela

Foto: Getty Images

Izjava Emila Tedeschija, osnivača i vlasnika Atlantic grupe, kako ozbiljno razmišlja o uvođenju četverodnevnog radnog tjedna zazvonila je na poduzetničkoj sceni.

Došlo je vrijeme u kojem plaća više nije osnovni faktor za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih djelatnika. Toga je još prije godinu dana bila svjesna Renata Šeperić Petak, vlasnica zagrebačke konzultantske tvrtke Logička matrica, koja je prva u Hrvatskoj omogućila svojim zaposlenicima da rade 'samo' četiri dana u tjednu. Pokazalo se to kao odličan potez, piše tportal.

Podsjetimo, Tedeschi je u utorak na poslovnoj konferenciji u Beogradu rekao kako je djelatnicima danas nužno osigurati kvalitetan radni ambijent te dobar balans slobodnog i radnog vremena - ako ih se želi zadržati.

"Financije više nisu presudan faktor za ostanak na radnom mjestu. Na prvom mjestu je sigurnost, a na drugom kvaliteta ambijenta u kome čovjek radi, kreće se i stvara. Glavne stvari koje nekoga privlače za rad u kompaniji osjećaj su perspektive i reda", izjavio je Tedeschi, dodajući kako se u Atlanticu ozbiljno razmatra mogućnost četverodnevnog radnog tjedna.

Njegove riječi imaju težinu jer je na čelu jedne od vodećih domaćih kompanija koja zapošljava oko 5300 ljudi. Osim u Hrvatskoj, Atlantic ima proizvodne pogone u Sloveniji, BiH, Srbiji i Makedoniji.

Što četverodnevni radni tjedan znači za poslodavca, najbolje zna Renata Šeperić Petak jer ga je u svoju tvrtku Logička matrica uvela prije više od godinu dana.

Šeperić Petak zapošljava šest djelatnika, od kojih dvoje tijekom radnog dijela tjedna ima slobodan dan.

"Pokazalo se to kao odličnim rješenjem. Radimo bez ikakvih problema u organizaciji posla. Ljudi se rotiraju i upisuju u kalendar koji dan žele uzeti slobodno. Znači, može to biti petak, ponedjeljak ili srijeda, uopće nije važno. Ljudi obično to planiraju ovisno o svojim privatnim obavezama", objasnila je za tportal Šeperić Petak.

Važno je naglasiti kako djelatnik koji radi taj tjedan četiri dana ima radno vrijeme od 10 sati, a ne uobičajenih osam sati.

"Zakonodavac je napisao kako je radni tjedan 40 sati i toliko mora imati. S time da u dane kad radi 10 sati zaposlenik ima sat i pol pauze za ručak," rekla je Šeperić Petak.

I ona, kao i Tedeschi, smatra kako je sve važniji balans između slobodnog i radnog vremena.

"Nema više te plaće kojom možete vezati čovjeka da vam bude lojalan. Plaća nije najvažniji faktor. Zbog toga našim zaposlenicima nudimo fleksibilno radno vrijeme, uredno plaćamo prekovremene sate i pokrivamo troškove prijevoza. Hvala Bogu, imamo dovoljno posla, tako da se djelatnici osjećaju sigurno. Uz to, od ove godine svim onima koji to žele u potpunosti pokrivamo troškove daljnjeg obrazovanja. Imamo dva djelatnika na doktorskom studiju i još dvoje na specijalističkom. Radije platim doktorate nego da kupujem bijesne limuzine. Osim toga, školovanje je nama poslodavcima porezno priznat trošak," istaknula je Šeperić Petak.

Ona misli kako model četverodnevnog radnog tjedna ipak nije primjenjiv u svim sektorima.

"Primjerice, u supermarketima već godinama ne možemo riješiti rad nedjeljom', upozorila je Šeperić Petak.