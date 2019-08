Tajna bogatstva ministra vanjskih poslova: Čime se bavi tvrtka koju je ministrov otac godinama vodio?

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tvrtka Agroproteinka d.d. iz Sesvetskog Kraljevca protekli je tjedan privukla pozornost javnosti nakon što je objavljena imovinska kartica novog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, “teška” 29,5 milijuna kuna. Vrijedne nekretnine, dionice, automobili i ušteđevina našli su se na listi ministrove imovine. Iz te raskošne imovinske kartice vidljivo je da je novi ministar vanjskih poslova veći dio vlastitog bogatstva stekao darovanjem, a njegov je otac Ante Grlić Radman godinama vodio Agroproteinku iz Sesvetskog Kraljevca, koja je 1993. godine privatizirana i čiji je, u jednom trenutku, bio i većinski vlasnik, pa je pretpostavka da velik dio tog imetka potječe upravo iz te kompanije, piše Jutarnji list.

“U tvrtki Agroproteinka d.d., iz obitelji Ante Grlića Radmana sin Ivica je na poziciji direktora, kći Irena je članica Nadzornog odbora, a sin Gordan Grlić Radman(ministar vanjskih poslova) nikada nije operativno sudjelovao u poslovanju tvrtke, nego je u periodu od 2008. do 2012. godine bio član Nadzornog odbora. Ministrova supruga Marijana radi u odjelu izvoza Agroproteinke, a unuka u marketingu. U razdoblju u kojem je Ante Grlić Radman držao više od 60 posto udjela u tvrtki i bio njezin osnivač, Agroproteinka je djelovala kao obiteljska tvrtka. Međutim, nakon njegove smrti (početkom ove godine) više ne možemo govoriti o obiteljskoj tvrtki jer danas ima četiri veća i 23 manja dioničara”, odgovorili su iz Agroproteinke.

“U trenutku izdvajanja tvrtka je imala malo manje od 50 zaposlenih, a danas ima 135 djelatnika”, ističu u Agroproteinki, koja se bavi sakupljanjem, prijevozom i preradom nusproizvoda životinjskog podrijetla.

“Osnovna funkcija tvrtke je sprečavanje širenja zaraznih bolesti i zaštite okoliša pravovremenim zbrinjavanjem životinjskih nusproizvoda s područja cijele Hrvatske. Agroproteinka ima četiri regionalna sabirališta nusproizvoda, dva pogona za preradu te 50-ak specijalnih vozila za opremljenih isključivo za transport. Proteklih petnaestak godina tvrtka je ušla u značajne investicije osuvremenjivanja proizvodnih procesa, organizacije te unapređivanja poslovanja u svrhu postizanja standarda EU. Do danas je Agroproteinka dobila najviše europske standarde poslovanja”, objašnjavaju u tvrtki.

U privatizaciji je Agroproteinka procijenjena na 3,5 milijuna njemačkih maraka, u prvom valu Ante Grlić Radman postao je najveći pojedinačni dioničar sa 13,6 posto, a nekoliko godina kasnije postaje 61-postotni vlasnik.

“Nakon prve faze privatizacije upisano je 90 vlasnika, od čega tri veća. Jedan od njih bio je Ante Grlić Radman. Naknadnim otkupom dionica Fonda i zaposlenika Grlić Radman je postao većinski vlasnik s udjelom od 61 posto. Prema Izvješću o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije, postupak pretvorbe društvenog vlasništva poduzeća obavljen je u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća. Treća faza nikad nije realizirana jer ju nije bilo moguće provesti s obzirom na to da većinski vlasnici nisu imali interes za dokapitalizaciju, kao ni strani investitor. To je bio plan, međutim, nije bio obvezan. Zbog novonastalih pozitivnih uvjeta tvrtka je investirala vlastita sredstva u razvojni program tijekom nadolazećih godina”, objašnjavaju u tvrtki. Ante Grlić Radman bio je u upravljačkoj strukturi tvrtke još od 1976. godine te je jednak utjecaj unutar društva zadržao gotovo sve do svoje smrti. Danas je najveći pojedinačni dioničar društva Branko Ivković, ujedno i predsjednik Nadzornog odbora Agroproteinke, u čijem je vlasništvu 25,6 posto dionica tvrtke.

Cijeli članak pročitajte ovdje.