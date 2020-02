Svoju kuću u Dubrovniku Čačić procijenio na 600.000 kuna: "Ipak baš nisam bedast"

Foto: Grgo Jelavic / Pixsell

Radimir Čačić u svoju je imovinsku karticu upisao dvije kuće u Dubrovniku. Jedna je od 120 kvadrata, dok je druga od 70 kvadrata unutar stare gradske jezgre Na Andriji.

Kuću od 70 kvadrata procijenio je da vrijedi 600.000 kuna. U vlasništvu je njega i njegove supruge. Kvadrat u, prema njegovim riječima trošnoj kući, procjenio je na 1142 eura. Kuća je trebala njemu i supruzi služiti za ljetovanje, ali kako kaže, nikad nisu u njoj boravili.

"Ma gledajte, to je jedna trošna kuća, bez struje i vode, koju sam kupio prije 25 godina i u kojoj ni dana nisam boravio. Kupio sam je kako bih taj prostor uredio za ljetovanje, ali, eto, to se dosad jednostavno nije dogodilo", rekao je prije tri dana Radimir Čačić za Jutarnji list.

Dao je i objašnjenje za procijenjenu vrijednost kuće koja glasi ovako: kuća je iznimno derutna i trošna, u njoj se praktično ne može boraviti. Zbog stanja kuće žalili su mu se i susjedi.

"I evo, sad vi recite, oni me zovu jer je to ruševina koja se raspada, a vi me zovete da me pitate zašto sam je tako jeftino procijenio", kazao je Čačić.

Tvrdi i kako nema ništa sporno u vezi te kuće u njegovoj imovinskoj kartici.

"Ja sam to kupio za 450 eura po kvadratu, a u imovinsku karticu upisao da vrijedi nekoliko puta više. I, eto, ovdje ništa nije sporno. Nisam ja to kupio za 160.000 eura, a potom naveo da vrijedi upola manje. Ipak baš nisam bedast", rekao je, a razgovor s novinarima zaključio riječima: "Ma pitajte što god želite, ali od mene ne možete napraviti slučaj Krstičević, to jednostavno ne stoji".