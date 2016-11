Sve više turista koristi usluge zdravstvenog turizma

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Zdravstveni turizam ima i razvija cjelogodišnju ponudu, sve je više turista koji koriste usluge zdravstvenog turizma, a Kvarner i Hrvatska trebali bi dodatno iskoristiti svoje mogućnosti u tom području, neki su od naglasaka s Međunarodnog kongresa o zdravstvenom turizmu koji je u četvrtak počeo u Crikvenici.

Teme dvodnevne konferencije, na kojoj sudjeluje oko 150 stručnjaka iz Hrvatske, Velike Britanije, SAD-a, Indije, Njemačke, Poljske i Slovenije, povezuju zdravlje, turizam i gospodarstvu.

Za daljnji uspjeh u sektoru zdravstvenog turizma potrebno je razvijati kvalitetnu suradnju i koordinaciju zdravstva, turizma i gospodarstva, njihovo udruživanje i umrežavanje, suradnju svih koji rade na kreiranju ponude, istaknuto je na skupu.

Zamjenica župana Primorsko-goranske županije Marina Medarić naglasila je kako je ta županija prva u Hrvatskoj pokrenula osnivanje klastera zdravstvenog turizma u kojem su članice sve županijske zdravstvene ustanove te da je prva i jedina županija s hospicijem koji svojim stanovnicima nudi palijativnu skrb po europskim standardima.

Po njenim riječima, Primorsko-goranska županija ima više bolesničkih postelja, liječnika i zubara po stanovniku nego je prosjek na razini Hrvatske te je među glavnim promotorima razvoja zdravstvenih programa iznad standardne razine zaštite, provođenja programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera osnovan je potkraj 2014. godine, u njega je učlanjeno gotovo 30 zdravstvenih ustanova s nekoliko tisuća zaposlenika, a broj stranih korisnika usluga članica raste. Klaster je dobitnik ovogodišnje nagrade "Health and Tourism Claster of the Year", koju dodjeljuje International Medical Travel Journal.

Međunarodni kongres o zdravstvenom turizmu organizirali su Turistička zajednica Grada Crikvenice, a suorganizatori su crikvenička Thalassotherapia i Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera.