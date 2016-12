Sve će poskupjeti, jeftinije će jedino biti umrijeti

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Iako su i Vlada i ministar financija Zdravko Marić uporno ponavljali da ne uzimaju ništa siromašnima, a da reformom rasterećuju plaće, činjenica je da će srednji sloj od Nove godine više izgubiti nego dobiti. Oni s najnižim plaćama neće osjetiti promjenu. Prosječna plaća od 5600 kuna za samca će porasti od 40 do 100 kuna. Osoba u Zagrebu na koju je prijavljeno dvoje djece osjetit će povećanje plaće oko 200 kuna. Tek oni s plaćama iznad 15.000 kuna osjetit će povećanje od tisuću i više kuna, pišu 24sata.

Izgledno je da će poskupiti svaka vožnja autocestom, a zbog rasta PDV-a ugostiteljima očekuje se poskupljenje kave u kafićima od kunu do dvije, soka i piva 2-3 kune, a primjerice obične pizze od pet do deset kuna.

Kupnja novog automobila od iduće godine bit će još veći luksuz. Zbog novog sustava poreza poskupjet će svi automobili, od najjeftinijih do najskupljih. Automobil do 100.000 kuna će poskupjeti od nekoliko stotina do nekoliko tisuća kuna zbog novog obračuna, ovisno o ekološkim karakteristikama. Najskuplja i najsnažnija vozila trebala bi poskupiti nekoliko desetaka tisuća kuna.

Za vozače tu nije kraj loših vijesti. Može se očekivati rast cijena svih goriva jer su bogati arapski proizvođači odlučili smanjiti količine koje crpe kako bi rasla cijena nafte. Rast cijene nafte osjetit ćemo i na poskupljenju goriva.

Pušači će već na početku godine kutiju cigareta plaćati oko kunu više, a do kraja 2017. od dvije do tri kune više. Čak i oni koji koriste elektroničke cigarete plaćat će više. Poskupjet će i šećer.

Oni koji kupuju prvu nekretninu više neće biti oslobođeni sadašnjih pet posto poreza na promet nekretnine. Doduše, Vlada je smanjila od Nove godina taj porez na četiri posto za sve, a za 1500 sretnika bit će osigurane i subvencije za kupnju prvog stana. Vlada je planirala oporezovati i nasljeđivanje mirovina iz II. stupa nakon smrti zaposlenika, ali su se jučer, na telefonskoj sjednici, ipak u zadnji tren predomislili i odustali od tog poteza, pišu 24 sata.