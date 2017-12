Sutra kreću sniženja, a ovo su pravila kojih se trgovci moraju pridržavati

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

To pokazuje da su i hrvatski trgovci, u želji da zadrže lojalnost kupaca, počeli pratiti praksu europskih zemalja i nuditi veće popuste. Iako smo ovih blagdana svjedočili tome da domaći trgovci cijeli prosinac nude posebne oblike prodaje, koristeći se raznim akcijama i promocijama proizvoda, u pravilu su to bili popusti u rasponu od 10 do 30%. Trgovci prema Zakonu imaju pravo raditi akcije na proizvode, rasprodaje, popuste i ostale posebne ponude, ali moraju voditi računa o poštenoj trgovačkoj praksi.

S obzirom da se, prema procjenama HGK, očekuje rekordna blagdanska potrošnja od 12,5 milijardi kuna, u Komori vjeruju da će i potrošnja za vrijeme sezonskih sniženja pridonijeti tim brojkama. Naime, neka istraživanja kazuju da se čak 70 posto ukupnih roba proda na sniženjima.

Kada su u pitanju sniženja susjednih zemalja, u Italiji svaka regija određuje svoje termine sniženja, dok u Sloveniji zimsko sniženje ne smije započeti prije prvog radnog ponedjeljka u siječnju, a ljetno prije drugog radnog ponedjeljka u srpnju. Zbog konkurentnosti domaće trgovine iznimno je važno pratiti trendove zemalja u okruženju – poručuju iz HGK.