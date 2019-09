Supernova započela veliki projekt preuređenja: U šoping centar u samom srcu Zagreba ulažu 15 milijuna eura

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako su objavili iz Supernova grupe, koja je vlasnik Centra Kaptol, radovi na obnovi će potrajati do kraja 2020. godine, no čitavo vrijeme će raditi: Kaptol Boutique Cinema by CineStar kino & WOW bar; ugostiteljski objekti: Beer Bar, Khala restaurant & bar, Barbieri’s restoran, Jimmy Woo caffe bar; Et Cetera lifestyle store; dječji Vrtić “Maleni Talenti” i EducArena; OrlandoFit Fitnes Kaptol; Bilić Vision; Husar & Tomčić škola pjevanja; Opium Love frizerski salon, Opium Pets; Bonkulović Delikatese; Svijet Medija, Burberry, Andrews Baby Company, The Core Kids i Konzum.



Trgovina Svijet Medija se zbog radova privremeno preselila s dosadašnje pozicije na prvom katu na vanjski dio/ plato drugog kata, dok se trgovina Andrews Baby Company preselila s drugog kata u prizemlje centra.

Opium frizerski salon te Opium Pet, salon za ljubimce će tijekom rujna trajno promijeniti lokaciju, premjestit će se s prvog kata na vanjski dio/ plato Centra Kaptol/ razina 2.

Planirani završetak radova je kraj 2020. godine.