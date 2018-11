"Sudjelovanjem u proračunskim procesima građani imaju mogućnost kreiranja lokalne zajednice kakvu sami žele"

FOTO: Press

Na ovu temu u raspravi je sudjelovao i predsjednik Hrvatske zajednice županija te šibensko-kninski župan Goran Pauk istaknuvši kako se u Republici Hrvatskoj situacija poboljšala posljednjih godina. „Smatram kako smo mi došli dosta daleko u povećanju transparentnosti i otvorenosti podataka. Na to su utjecali alati poput registra imovinskog stanja dužnosnika, ali i aplikacija Otvoreni proračun u kojoj su sadržani proračunski podaci svih županija“ objasnio je Pauk. Povećanje transparentnosti potaknuto je i brojnim istraživanjima o navedenoj temi koja se trenutno provode. Jedno od tih istraživanja provodi Institut za javne financije kojim se svake godine mjeri koliko je proračunskih dokumenata objavljeno na razini županija, gradova i općina. Rezultati ovoga istraživanja pokazali su da su županije najtransparentnije jedinice lokalne i regionalne samouprave sa tendencijom rasta županija koje javno objavljuju sve proračunske dokumente. Ipak, proračunska transparentnost ne podrazumijeva samo uvid u potpune, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. „Građanski angažman u konačnici vodi do povećanja odgovornosti Vlade i vlasti lokalnih jedinica, a samim time i do smanjenja mogućih koruptivnih radnji. Sudjelovanje u proračunskim procesima građanima otvara mogućnosti kreiranja lokalne zajednice kakvu sami žele. Potpune, jasne i pravovremene informacije o proračunu podloga su konsenzusa o smjeru neophodnih reformi i važno je da se mi kao nositelji različitih razina izvršne vlasti time vodimo“, zaključio je Pauk.

Da podsjetimo, u tijeku je 35. zasjedanje Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe na kojem, uz voditelja delegacije Pauka, kao članovi hrvatske delegacije sudjeluju međimurski župan Matija Posavec, zamjenica karlovačkog župana Vesna Hajsan Dolinar, gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić i gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe savjetodavno je tijelo Vijeća Europe koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti, a bavi svim političkim pitanjima koja se tiču lokalnih i regionalnih vlasti, naročito pitanjima lokalne i regionalne autonomije, urbanizma i prostornoga uređenja, zaštite okoliša, kulture, prosvjete, socijalnih služba i zdravstva. Ova sjednica specifična je jer Republika Hrvatska po prvi puta predsjeda Odborom ministara kojeg čine ministri vanjskih poslova svih članica Vijeća Europe. Sukladno tome, u nastavku sjednice članovima će se obratiti i potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić.