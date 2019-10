Sudac poznat po presudi u slučaju "Švicarac" objasnio: I valutna klauzula u euru je smrtna opasnost

Foto: Robert Schmiegelt/DPA/PIXSELL

Sudac Trgovačkog suda Radovan Dobronić, poznat po presudi u slučaju "Švicarac" gost je intervju tjedna Točke na tjedan, N1 televizije.

Objasnio je da opasnost od valutne klauzule postoji i kod kredita u eurima.

"Slično je pitanje valutna klauzula vezana uz euro - on je manji rizik, ali zato što HNB vodi tečajnu politiku, ali to je politika. Oni su proklamirali da neće dozvoljavati pretjerane oscijalcije i dok oni to čine rizik je manji. Pa se čini da valutna klauzula vezana uz euro nije opasna, ali to nije točno, to je zabluda! To je i dalje valutna klauzula, znači smrtna opasnost", pojašnjava Dobronić.