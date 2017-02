Sudac istrage Mamiću odlučio ukinuti mjere opreza i vratiti jamčevinu, Uskok najavio žalbu

Foto: Davor Javorović / Pixsell

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda u utorak je ukinuo sve "mjere opreza" koje su nakon pokretanja istrage bile određene bivšem čelniku Dinama Zdravka Mamića, a postane li ta odluka pravomoćna Mamiću će se vratiti i 14 milijuna kuna jamčevine.

Zahtjev za ukidanjem tzv. mjera opreza podnijela je Mamićeva obrana, a Uskok će se na nju žaliti pa će konačnu odluku donijeti izvanraspravno vijeće Županijskog suda.

Mamićev odvjetnik Mate Matić u izjavi Hini podsjetio je da je istražni zatvor Mamiću bio određen zbog opasnosti od ponavljanja nedjela i opasnosti utjecaja na svjedoke.

"Sve je to otpalo jer ponoviti djelo ne može, s obzirom da je dao ostavke na sve pozicije. Nije nikakva ovlaštena osoba niti ima mogućnosti utjecati na bilo kakav račun, prema tome ponoviti ne može. Utjecati na svjedoke također, jer ostala su samo četiri stranca do kojih Uskok godinu i pol dana nije došao pa to ne može biti razlog za istražni zatvor", kazao je Matić.

Dodao je da "samim tim prestaje i razlog za jamstvo jer više nema razloga za istražni zatvor". "Za sada je udovoljeno našem prijedlogu, ukinute su mjere i odlučeno je da se vrati jamstvo. Na to Uskok ulaže žalbu i vidjet ćemo kako će odlučiti izvanraspravno vijeće", zaključio je Mamić.

Mamićeva obrana ukidanje mjera tražila je i ranije, nakon što je u veljači prošle godine podnio ostavku na dužnost izvršnog predsjednika Dinama, no sud im tada nije udovoljio. Istovremeno odbijen je i protuprijedlog tužiteljstva koje je od suda tražilo da Mamiću zabrani obavljanje svih poslova u Dinamu, kao i pristup prostorijama tog nogometnog kluba..

Uskok Mamića u više slučajeva tereti da je bio na vrhu piramide koja je iz Dinama izvukla preko 280 milijuna kuna, uglavnom od transfera Dinamovih igrača.