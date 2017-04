'Subvencioniranje stambenih kredita izazvat će stampedo i kontraefekt'

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Da će potražnja biti veća od sredstava smatra dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Borislav Vujović.

"To bi se moglo obiti kao bumerang. Da je to trajna mjera bilo bi super, ne bi bilo stampeda i ne bi bilo loše reakcije tržišta. S obzirom da je broj ograničen bojim se ta će doći do kontraefekta", kazao je Vujović u emisiji Otvoreno HRT-a.

Vladin prijedlog zakona o subvencioniranju stambenih kredita odnosi se na osobe mlađe od 45 godina koje u svojem vlasništvu nemaju stan ili kuću. Država će tako 4 godine plaćati pola rate kredita za kupnju prvog stana ili kuće, a ako osoba dobije ili usvoji dijete u tom razdoblju, za svako dijete država rok će se produžiti za još 2 godine. Ako osoba u obitelji ima nekog s invaliditetom većim od 50 posto, rok se produžava za još jednu godinu. Prema prijedlog omogućena je kupnja novih, ali i rabljenih stanova i kuća vrijednosti do 1.500 eura po metru kvadratnom pri čemu ukupan iznos do kojeg država sufinancira kredit ne premašuje 100 tisuća eura. Ipak nekretnina može biti skuplja, ali ostatak se e subvencionira. Efektivna kamatna stopa kredita ne smije biti veća od 3,75 posto godišnje. Ukupno je za ovu mjeru u 2017. predviđeno 17,5 milijuna, a za iduće godine 35 milijuna kuna.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kušćević sinoć je kazao kako očekuje da će se ovim programom realizirati oko 1000 do 1500 stanova.

"Koliko ćemo od toga sufinancirati ovisi o sredstvima. Ako se dogodi da će biti više zahtjeva nego ćemo moći realizirati o tome ćemo razmišljati", rekao je ministar. Ova bi mjera trebala pospješiti decentralizaciju zemlju. Ovo smo napravili da bismo zadržali naše ljude u manjim općinama i selima. Na pitanje što će biti s mladim obiteljima u mjestima gdje su nekretnine skuplje Borislav Vujović je odgovorio kako oni neće moći participirati.

"Bojim se da njima subvencije neće pomoći s obzirom na to kakve su cijene a kakve su plaće", rekao je Vujović. Takvo primjerice mlada obitelj iz Splita, Dubrovnika i drugih obalnih gradova gdje je kvadratni metar skuplji od 1500 eura ne može računati na ovu mjeru.