Student htio unajmiti stan za 400 eura, a onda je shvatio da se radi o internetskoj prevari

Mihael Delić (26) iz Dubrovnika prije nekoliko dana dao se zajedno s djevojkom u potragu za stanom u Zagrebu gdje i studira. Na jednom od svjetski najpoznatijih oglasnika naišao je na vrlo primamljivu ponudu, kaže.



Cijena za najam stana od 85 kvadrata u centru grada, točnije Klaićevoj 19, iznosila je samo 390 eura što ga je namamilo da kontaktira najmodavca. Međutim, kada ga je probao nazvati, naznačeni broj ispostavio se kao nedostupan, odnosno govorna pošta javljala mu je kako se birani broj ne koristi.



Preostalo mu je jedino da stanodavca kontaktira putem maila. U međuvremenu je na internetu naišao na još jednu, vrlo sličnu, ponudu. Ovog puta stan je bio kod Britanca, na adresi Ilica 140, no sve ostalo bilo je isto.



- Oba stana su bila povoljna. Cijena mjesečnog najma je bila oko 400 eura s uključenim režijama, a stanovi su bili novouređeni, s plinskim etažnim - objašnjava Delić kojem je ponuda zvučala idealno, no već tu mu se učinilo kako je stvar 'mutna', piše Jutarnji list.



Stoga je na jedan oglas poslao upit s jednog svog maila, a na drugi oglas javio se s drugog maila.



- Javila mi se žena iz Poljske. Predstavila se kao Soufiane Genovese i objasnila mi kako je stan u Zagrebu kupila za sina koji je tamo studirao, te kako se on sada vratio u Poljsku trajno, pa ga sada iznajmljuje. S obzirom da zbog posla ne može doći u Hrvatsku, predložila je da transakciju obavimo putem Airbnb-a gdje isto oglašava, te kako je preko njih sigurno - priča Mihael Delić.



Tik nakon njihovog dopisivanja, taman kada mu je najmodavka trebala poslati link na oglas na Airbnb-u, na drugi mail s kojeg je poslao upit za stan na Britancu stigao je sličan odgovor.



- Odgovor je bio isti, a i ime je bilo slično. Ovoga puta predstavila se kao Jolanda Genovese - opisuje Mihael trenutak kada mu je postalo kristalno jasno da se radi o prijevari.



- Kada je poslala link s 'Airbnba' shvatio sam da je to isprogramirana stranica i da se na ništa drugo ne može na njoj kliknuti, već prebacuje na neku drugu stranicu. Nastavio sam se igrati. Napravio sam i 'instant booking' s lažnog linka Airbnb-a kako bih dobio podatke za uplatu da bi znali i o kojem se bankovnom računu radi, a time i o kojoj se zemlji radi.



Međutim, link na prvotni oglas je u međuvremenu uklonjen - govori Mihael, no napominje da se, kada se ime 'najmodavke' upiše u Googleovu tražilicu, može vidjeti kako ima još stanova koje ista osoba iznajmljuje u Zagrebu, ali i Splitu.



U međuvremenu na mail su mu stigli i podaci za uplatu s Airbnb-a, te se ispostavilo da bankovni račun glasi na Angela Gambuta iz Italije. Mihael je cijelu priču prijavio policiji u Dubrovniku, gdje trenutno boravi, no oni su mu kazali kako 'oni tu ništa ne mogu'.



- Rekli su mi da to nije u njihovoj ovlasti jer se radi o Zagrebu, no da nema elemenata kaznenih djela iako se radi o lažnom predstavljanju. Uvjereni da je ta osoba iz Poljske, kazali su mi kako bi mogli slučaj prijaviti Interpolu, no kako bi oni reagirali tek za dvije godine.



Savjetovali su me da je najbolje objasniti priču Airbnb-u kako bi oni krenuli u pravnu bitku protiv te osobe, govori Mihael i napominje kako bi svakako, da je u Zagrebu, prijavio sve zagrebačkoj policiji, piše Jutarnji list.