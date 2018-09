Student građevine kupio propali hotel u Zadru za 11,5 milijuna kuna, a uz njega dobio i bespravnog stanara

Foto: Dino Stanin / Pixsell

"Hostel 4 You" iz Zadra novi je vlasnik Hotela Iž. Na javnom natječaju održanom u utorak ujutro u prostorijama Ministarstva državne imovine u Zagrebu najbolju ponudu za taj bivši samački hotel na Voštarnici koji nije radio od rata kada su u njemu boravile izbjeglice dala je tvrtka u vlasništvu mladog Anthonyja Ninčevića (22), inače studenta Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Kako piše Zadarski.hr, bivši hotel površine 4,4 tisuće kvadratnih metara prodavao se po početnoj cijeni od 6,8 milijuna kuna, a Ninčević je ponudio nešto manje od 11,5 milijuna što je bila najbolja ponuda. Anthony Ninčević je sin poznatog zadarskog građevinskog poduzetnika Mladena Ninčevića i prije tri godine na Višnjiku je otvorio "Hostel 4 You".

- Hotel Iž će ostati hotel, ali će biti uređen i opremeljen u kategoriji tri plus ili četiri zvjezdice. Unutar postojećih gabarita prilagodit ćemo prostor za smještajne jedinice i druge sadržaje. Sada hotel ima 97 samostalnih soba, dva apartmana i šest soba za osoblje. Koliko će nakon preuređenja soba biti još uvijek neznamo, to će odrediti poslovna studija, ali mi smo spremni odmah krenuti u obnovu. Želimo hotel obnoviti i staviti na tržište do iduće turističke sezone – kazao nam je Anthony Ninčević dodajući kako se ukupna investicija u kupnju i obnovu Hotela Iž kreće između 35 i 40 milijuna kuna.

Država je hotel na javnom natječaju prodala zajedno sa specifičnim opterećenjem, jedinim preostalim stanarom Radomirom Ukalovićem i njegovom obitelji, protiv kojeg je država pokrenula sudski spor zbog iseljenja prije sedam godina. Sudac Općinskog suda u Zadru Marko Baraka prošle je godine donio prvostupanjsku presudu u korist bespravnog stanara Ukalovića koja je ocijenjena kao presedan u hrvatskom pravosuđu. Naime, sudac Baraka je stao na stranu Ukalovića pod obrazloženjem da je njegovo pravo na dom jače od prava vlasništva.