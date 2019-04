Stručnjaci: Drugi mirovinski stup uništio gospodarstvo, treba ga ukinuti

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Mirovinska reforma iz 2002. godine i uvođenje drugog mirovinskog stupa uništili su hrvatsko gospodarstvo, ustvrdili su u srijedu neki stručnjaci i zatražili analizu isplativosti postojećeg sustava, dok je SDP-ov Davorko Vidović, čija je Vlada provela tu reformu, ustvrdio da drugi mirovinski stup nema alternative.

Mirovinska reforma iz 2002. najveće je zlo koje je zahvatilo Hrvatsku, zbog nje smo izgubili gospodarski rast, a trošak te reforme premašit će troškove Domovinskog rata i privatizacije, ustvrdio je Željko Garača sa splitskog Ekonomskog fakulteta na okruglom stolu koji je, u organizaciji Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, sučelio ekonomske i pravne stručnjake na temu isplativosti Drugog mirovinskog stupa i njegova utjecaja na nacionalno gospodarstvo.

Bežovan: Drugi stup treba ukinuti

Uz Garaču protiv drugog mirovinskog stupa bio je i stručnjak za socijalnu politiku Gojko Bežovan, koji smatra da obavezni drugi mirovinski stup treba ukinuti jer je prevelik teret za državu i za javne financije, odnosno da se Hrvatska mora povesti za primjerom Slovačke i Poljske.

Protivnici drugog stupa svoje su teze branili tranzicijskim troškovima, a riječ je o pet milijardi kuna bez kojih je država godišnje ostala za mirovine, jer je to prebačeno na privatne račune u drugom mirovinskom stupu.

Predsjednik sindikata Vilim Ribić pojašnjava da se država našla u apsurdnoj situaciji - zbog nedostatka tog novca za isplatu sadašnjih mirovina diže poreze, dok je pet milijardi kuna imobilizirano u drugom stupu.

"Banke nešto rade s tim novcem, ali taj novac nije u proračunu i u funkciji za isplatu mirovina. Zbog toga država diže poreze ili svoj novac, koji je prepustila građanima na njihovim računima, ponovno uzima, i za to plaća kamate fondovima. Treba jasno reći da je ovo neuspjeli projekt države koje drže poluge moći", poručio je Ribić.

Jedini koji od toga imaju korist, čulo se na skupu, su mirovinski fondovi i banke koje "mešetare" novcem iz Drugog mirovinskog stupa.

Kao veliki problem istaknut je izostanak bilo kakve jasne analize - koliki je tranzicijski trošak, kako funkcionira dionički portfelj i kakvi su troškovi koje zaračunavaju obavezni mirovinski fondovi.

"To bi trebali izračunati Vlada ili javni instituti, jer to je najveći javnofinancijski trošak i izazov u Hrvatskoj. Treba se napraviti analiza da se vidi kuda stvari idu, a imajući u vidu iskustvo Slovačke i Poljske, one ne idu dobro", upozorio je Bežovan.

Ljubo Jurčić pak smatra da bi obavezni drugi mirovinski stup trebalo zamrznuti dok Hrvatska ne postigne zadovoljavajući gospodarski rast, suficit i dok se ne uspostavi tržište kapitala koje danas ne postoji.

"Gdje se danas u Hrvatskoj može uložiti kapital od pet milijardi kuna u situaciji kada su nam kompanije u predstečajnoj nagodbi", upitao je Jurčić.

Vidović: Građanima smo sačuvali 100 milijardi kuna

Kritički se osvrnuo i na sadašnju mirovinsku reformu kojoj je cilj, kaže, upravo spašavanje drugog mirovinskog stupa i financijskog sektora, umjesto da se Vlada koncentrira na povećanje zapošljavanja i stopu rasta.

Šokiran iznesenim tezama bio je Davorko Vidović, ministar u SDP-ovoj vladi koji je proveo mirovinsku reformu i uveo drugi stup kapitalizirane štednje.

"Tvrdnje da je tranzicijski trošak pljačka i da je spriječio gospodarski rast Hrvatske strašna su pojednostavljenja", ustvrdio je Vidović koji kaže da ne zna ni jedan sustav koji bi bio bolji za Hrvatsku od ovoga koji sada imamo.

U ovom trenutku sustav je funkcionalan, a na računima građana sačuvali smo 100 milijardi kuna, istaknuo je Vidović.