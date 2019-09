Štromar: Vir je odličan primjer održivog razvoja

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Povodom Svjetskog dana turizma, jedne od najvažnijih i ključnih gospodarskih grana u Hrvatskoj, upravo je u Villi Lanterni u općini Vir, u organizaciji Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista, održana druga konferencija pod nazivom Turizam i urbanizam. Visoki dužnosnici ministarstava te predstavnici akademske i zakonodavne zajednice kroz nekoliko panel diskusija i tematskih prezentacija raspravljali su o izazovima održivog turizma, o razvoju u infrastrukturu putem kapitalnih ulaganja te o razvoju 365 turizma.



Vir je danas među top deset hrvatskih turističkih destinacija, koja ove godine bilježi 2,5 milijuna noćenja, 150.000 turista od čega je 100.000 stranaca i 70 zemalja svijeta, naveo je u pozdravnom govoru Kristijan Kapović, načelnik općine Vir.

"Više desetljeća je Vir u javnosti bio negativno prezentiran, nazivali su ga otokom urbanističkog kaosa, no upravo kroz ovu konferenciju želimo predstaviti pozitivne promjene i primjere održivog razvoja", istaknuo je Kapović pohvalivši suradnju između općine Vir i Ministarstva turizma, a ministra graditeljstva Predraga Štromara pozvao je da zajedno grade još pozitivniju priču.



Rješavanje problema bespravne gradnje na Viru o kojoj se dugo pričalo pohvalio je i ministar turizma Gari Cappelli.

"Danas se puno govori o održivom razvoju hrvatskog turizma. U srpnju prošle godine rekli su mi da moram stati, a ove su me skoro smijenili zbog malo gostiju. Pitanje je što sada i kako dalje, treba li dalje graditi, žele li turisti vile u bazenu udaljene od mora, apartmane, hotele, kampove... To su pitanja o kojima trebamo razgovarati, trebamo jasno reći u kojem smjeru moramo ići. Postoje različite želje i pritisci, ali i pitanja gdje smo s infrastrukturnim, pomorskim i zračnim prometom, autocestama... Već ovog ljeta ponuda je bila veća nego potražnja, na što sam upozoravao, RH u limitima u sezoni, a preko cijele godine prestrojavamo se na kontinent i pričamo o cjelogodišnjem, odnosno 365 turizmu. Prema istraživanjima, limit bi bio 20 milijuna turista, a ove će ih godine biti 19,5-20 milijuna. Prostora ima za napredak i razvoj, no sada struka mora reći kako dalje i što turisti žele. Osnovne stvari su održivost sustava i pitanje radne snage, na to smo usredotočeni", istaknuo je Cappelli.



Svaka peta kuna zaradi se upravo u turizmu, što dovoljno govori koliko je ovaj sektor važan, a Vir je odličan primjer održivog razvoja i ljudi koji ovdje ostaju, rekao je ministar graditeljstva Predrag Štromar.

"Moramo sačuvati predivan naslijeđeni prostor koji imamo jer danas za nas zna cijeli svijet, stoga smo dužni dugoročno planirati i upravljati ovim prostorom, čuvati ga. Prostor i ljudi – to je Hrvatska, to su naše vrijednosti. Moramo obratiti pozornost na apartmanizaciju jer od bisera koje imamo lako mogu nastati devastirani biseri; pretvarajući svaki kvadrat u apartman kratkoročno ostvarujemo profit, no dalje nam prijeti gubitak gostiju i devastacija okoliša. Naš je zadatak pronaći održivu mjeru, dužni smo štititi prostor i stanovništvo. Zagovornik sam investicija, otvoreni smo svima koji žele investirati u Hrvatsku, zaraditi ovdje i proširiti našu ponudu. Muči nas sve sporost birokracije i česta promjena pravila pa u našem ministarstvu radimo na digitalizaciji izdavanja dozvola i ukidanje bespotrebnih procedura. Investitore danas muči infrastruktura koja ne prati naš ubrzani razvoj. Osim toga je važno okrenuti se ne samo prostoru već i ljudima, a upravo ćemo kroz određene mjere mladim obiteljima, 50.000 njih, pomoći sa stambenim pitanjima kroz subvencije kako bi ostali ovdje i s nama se razvijali", istaknuo je Štromar.