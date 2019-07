Strani gosti potrošili 25 milijuna eura više nego lani

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Unatoč kolebljivim brojkama kad je riječ o turistima i noćenjima tijekom prvog polugodišta, financijski je turistička godina dobro krenula. Za prva tri mjeseca 2019. stranci su kod nas potrošili 25 milijuna eura više nego lani.



Točnije, prihodi od stranih turista tijekom siječnja, veljače i ožujka, prema HNB-u, dosegnuli su 475 milijuna eura, što je 5,4 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.



– Naša Vlada stavlja veliki naglasak na rast i razvoj kvalitete hrvatskog turizma, a znatni iskoraci najvidljiviji su kroz kontinuiran rast prihoda koji se ostvaruju u turizmu. U mandatu ove Vlade ostvareni prihodi koji se odnose na prvo tromjesečje narasli su 23 posto. To dokazuje da naša politika osnaživanja predsezone daje pozitivne rezultate ne samo u vidu turističkog prometa koji se u istom razdoblju povećao 36 posto, već i turističke potrošnje koja je preduvjet za jačanje konkurentnosti i poticanje cjelokupnog gospodarstva naše zemlje – komentar je ministra turizma Garija Cappellija.



Inače, tijekom cijele prošle godine prihodi od stranih turista iznosili su 10,1 milijardu eura, što je u odnosu na 2017. rast od 6,4 posto, odnosno 603,6 milijuna eura više. U Ministarstvu turizma procjenjuju da su ukupni prihodi, i od stranih i od domaćih turista, lani dosegnuli 12 milijardi eura. Hoće li i koliko te brojke biti premašene u ovoj godini, prilično je neizvjesno. Svibanj je donio dosta razloga za brigu. U tom je mjesecu bilo 300.000 gostiju i 1,5 milijuna noćenja manje nego lani.



Lipanj je popravio stvar i šestomjesečni rezultat, sa 6,5 milijuna turista i 26 milijuna noćenja, novi je rekord domaćeg turizma. U tom je razdoblju, naime, registrirano oko sto tisuća gostiju i 600.000 noćenja više nego lani. No sve to tek je uvertira za glavni dio sezone, a trenutačno se mnogi s Jadrana vraćaju s dojmom da su lani u ovo vrijeme vladale veće gužve.