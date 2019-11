Što o ukidanju rada nedjeljom misle domaći, a što strani trgovački lanci?

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Domaći za, strani uglavnom protiv, kratak je sažetak po tko zna koje po redu inicijative u Hrvatskoj da trgovine ne rade nedjeljom.

Najava križevačkog KTC-a kako će njihovi radnici ubuduće na taj dan ostajati doma s obitelji ponovno je, naime, uzburkala duhove, s obzirom na to da ni kod trgovaca koji su se donedavno protivili neradnoj nedjelji nema tko raditi.

Kao da počinje rat, iselili su se i radnici i njihove obitelji, kazao je svojedobno Večernjem listu član uprave Pivac grupe Neno Pivac, a da je situacija sve gora, potvrđuju i prekjučerašnji signali s konferencije sindikata i poslodavaca u trgovini.

Martin Evačić, predsjednik HUP-ove udruge trgovine, kaže kako članice nemaju jedinstven stav, no on kao predsjednik uprave NTL-a dijeli mišljenje domaćih trgovačkih lanaca Tommyja, Ultre, KTC-a, Konzuma, malih trgovaca... da je potrebno uvesti neradnu nedjelju, odnosno regulirati rad nedjeljom.

"Ljudi nas napuštaju baš zbog toga što moraju raditi nedjeljom. Jedno od prvih pitanja na razgovoru za posao je hoće li raditi nedjeljom", kaže Evačić za Večernji list. No kad rade svi drugi, teško se odvažiti na čin KTC-a, za kojega kaže da je hrabar, ali ne zna koliko je i pametan dok svi drugi rade i 3-4% nedjeljnog prometa često je prevaga ka pozitivnom poslovanju.

Dragan Munjiza, glavni izvršni direktor Lonije, slaže se da država treba regulirati rad nedjeljom kako je to u Sloveniji (viša cijena rada) ili Austriji (ograničeni broj nedjelja koje mogu biti radne). Loniji, kaže, odgovara i ograničenje rada nedjeljom po izboru, ali i totalna liberalizacije rada nedjeljom. No samo ako je u pitanju jednakopravnost svih subjekata u maloprodaji hrane.



Iz Lidla pak poručuju kako su oni protiv ukidanja rada nedjeljom. No zalažu se jednake uvjete za sve trgovine, uvjetovane odgovarajućim propisima nadležnih tijela, kojima će se osigurati pošteno tržišno natjecanje. Da su trgovci o (ne)radnoj nedjelji podijeljeni, potvrđuju i iz HGK.



Tomislava Ravlić, direktorica Sektora trgovine HGK, objašnjava Večernjaku kako trgovcima koji to žele, neradnu nedjelju omogućuje već i bazni Zakon o trgovini. No problem je što se mnogi, unatoč sve evidentnijem odljevu radnika, boje da bi potrošači u tom slučaju mogli puniti blagajne zemalja u okruženju. Rad trgovačkih centara usmjeren je pak upravo na vikende.



Upozorivši na odlazak radnika iz trgovinske djelatnosti, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatska Zlatica Štulić pozvala je mjerodavne da se uključe u rješavanje tog problema, inače bi u tom sektoru zbog manjka radnika moglo doći do kolapsa. U maloprodaji radi 71% žena, što je još jedan diskriminacijski čimbenik. Te žene ne mogu planirati obiteljski ni privatni život, a nedjelja je u Hrvatskoj, istaknula je, i prema ugovoru sa Svetom stolicom neradni dan.