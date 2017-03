Što morate znati kad osiguravate automobil?

Foto: Igor Šoban / Pixsell

Osiguranje automobila zakonska je obveza svakog vlasnika vozila. Polica obveznog autoosiguranja ugovara se na godinu dana, a pokriva isključivo štete koje vozač, korisnik ili vlasnik vozila nanese drugim vozilima ili vozačima. Većini vlasnika vozila je prilikom odabira osiguratelja i ugovaranja police najvažnije proći što jeftinije. Nerijetko traže nekoliko ponuda koje potom uspoređuju isključivo po visini premije. Istina, cijena osiguranja najčešće presuđuje u odabiru police, no treba li biti isključivi faktor za izbor autoosiguranja?



Kad kupujemo neke druge proizvode, poput hrane ili bijele tehnike, uz cijenu nam je važna i kvaliteta, za koju smo spremni platiti koju kunu više jer znamo da će nam se dugoročno isplatiti. Stoga, kad sljedeći put budete birali policu osiguranja za vaš automobil, pročitajte uvjete koje vam osiguratelj nudi kako biste u slučaju prometne nesreće znali što vas čeka – koji je postupak prijave štete i koja pokrića imate.



Ne zaboravite da uz osnovnu policu osiguranja možete ugovoriti i dodatna pokrića, poput pomoći na cesti koja vam dobro dođe u slučaju kvara vozila ili prometne nezgode, a košta vas samo 60 kuna godišnje. Razmislite i o tome da, ovisno o vašim vozačkim navikama i stupnju sigurnosti koji želite, pokrijete i rizik od, primjerice, loma stakla ili pada snijega s krova na vaše vozilo. Rizik od tuče, požara ili eksplozije također možete pokriti dodatnim pokrićem – 'mini kasko osiguranjem' – koje je ipak osjetno jeftinije od punog kaska.



Ako je vaše vozilo bliže definiciji 'oldtajmera' ili se često kvari pa sumnjate u prolaz na tehničkom, možete ugovoriti i potpuno novu uslugu za pokriće od pada na tehničkom pregledu – Autopass. Ovo pokriće vam omogućuje besplatan popravak osobnog vozila u slučaju tehničke neispravnosti vozila. Stanica za tehnički pregled provjerava ispravnost vozila na 18 sklopova. Moguće je iskoristiti pogodnost besplatnog popravka kvara na vozilu na bilo kojem od tih sklopova do određenih limita po sklopu.



Svakako provjerite i priznaje li vam osiguratelj popuste i bonuse prijašnjih osiguratelja te daje li vam obiteljski popus na drugo vozilo. Ako ste profesionalni vozač ili ste završili tečaj sigurne vožnje, možda imate pravo na popust i po toj osnovi. Neki osiguratelji odobravaju i popuste za vozače starije od 65 godina. Prilikom odabira osiguratelja kojem ćete povjeriti brigu o osiguranju vozila važna referenca je i brza i pravovremena isplata šteta. Kad sve to uzmete u obzir, usporedite cijene i ponude, donijeli ste odgovornu odluku koja vas štiti od materijalne štete koja vam se može dogoditi.



Svakako vodite računa i o isteku vaše police obveznog autoosiguranja, jer kazna za neosigurano vozilo može iznositi do 50 tisuća kuna! U slučaju da izazovete prometnu nesreću neosiguranim vozilom trebate znati da sami snosite trošak štete na svom i drugim vozilima koja su sudjelovala u udesu, ali i trošak odštete nastao zbog ozljeda koje pritom mogu pretrpjeti drugi vozači i putnici. U takvom je slučaju dakle, vlasnik odnosno vozač neosiguranog vozila dužan vratiti cjelokupni potraživani iznos, a za ispunjenje svoje zakonske obveze jamči svojom cjelokupnom imovinom.