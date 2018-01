Što kada neispravni aparati ne dopuštaju da putnik poništi svoju kartu?

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kada bi se birao zagrebački prvak po polemikama i pritužbama, titulu bi vjerojatno, i to uvjerljivo, odnio ZET. Gotovo svatko ima neko neugodno iskustvo, mišljenje ili opasku koju želi podijeliti kada je u pitanju javni prijevoz u Zagrebu.

Rasprave idu toliko daleko da postoji nemali broj onih koji misle da se javni prijevoz uopće ne bi trebao plaćati, kako zato što Zagrepčani već plaćaju preveliki porez i prirez, kako jer uslugom nisu zadovoljni. No zakon je jasan i sve dok i ako jednog dana javni prijevoz u Zagrebu uistinu ne postane besplatan, svaki je korisnik uslugu dužan platiti. No što kada sam ZET onemogućava putnicima da plate vožnju? Situacija je onda malo drugačija...

Prošlog se tjedna, naime, pročulo za bizarnu situaciju u kojoj su putnici na autobusnoj liniji ZET-a 136 Špansko – Črnomerec kupili karte, ali ih nisu mogli poništiti jer su bile preširoke. Kada su ih pokušali ugurati u automat za štancanje, jednostavno nisu ulazile, a ispostavilo se da je došlo do greške te da su proizvedene neispravne karte široke 32 milimetra, za razliku od uobičajenih od 30 milimetara. Vozač je u tom trenutku pohvalno reagirao te dopustio putnicima da se voze bez karte. I ZET se odmah ispričao te poručio da je riječ o sporadičnom slučaju.

No niti je to bio jedini takav slučaj niti se ZET i njegovi kontrolori uvijek mogu pohvaliti primjerenom reakcijom i komunikacijom s putnicima. Svatko tko se redovito vozi autobusima i tramvajima zna da aparati za karte ne rade uvijek kako bi trebali. Ponekad kartu ne označe pravilno, odnosno ostave polovičnu oznaku, a ponekad to ne učine uopće pa ih kontrolori ne mogu očitati. No u tom trenutku oni rijetko imaju sluha za primjedbe građana zbog neispravnih uređaja, već im zbog toga odlučuju naplatiti kaznu unatoč tome što je vrlo lako provjeriti da aparat uistinu nije ispravan.

Apsolutno nedopustivo ponašanje u kojemu putnik ima svako pravo na žalbu.