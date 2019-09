FOTO: Press

Nabava je odgovorna za pravovremenu isporuku odgovarajućih roba i usluga te učinkovito upravljanje potrošnjom, objašnjava Milica Jovanović, savjetnica glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca za radne odnose i ljudske potencijale. Kako u HUP-u temu nabave smatraju izrazito važnom za biznis danas, u suradnji s Nabavom Plus i konzultanticom Renatom Ivaštinović od početka ove godine organiziraju niz događanja vezano uz temu pametne nabave.

"Što je veći dio potrošnje pod kontrolom nabave, veći je i potencijal za uštede. To ne znači da se nabava treba fokusirati samo na dobavljače i snižavanje cijena. Pokretanje inicijativa i mjerenje njihovog uspjeha važni su za prepoznavanje nabave kao strateškog 'biznis' partnera. Uvjeti poslovanja se mijenjaju pa se za opstanak i konkurentsku tržišnu poziciju sve veći naglasak stavlja na inovacije i poboljšanja. To mogu biti i mali pomaci, kontinuirano, koji će pomoći poduzećima da rastu i da se razvijaju, da idu ukorak s konkurencijom. Nabava u tom dijelu može biti vrlo proaktivna, primjerice istraživanjem tržišta, pronalaženjem novih i boljih materijala i proizvoda, poticanjem dobavljača na inovacije, suradnjom s dobavljačima koji ispunjavaju kriterije održivosti, poboljšanjima procesa, primjenom inovativne tehnologije, smanjenjem rizika. Koje će točno aktivnosti menadžeri nabave provoditi ovisi o specifičnostima poslovanja. Svako poduzeće ima svoje ciljeve, a nabava treba prepoznati kako će im doprinijeti i isporučiti dodanu vrijednost", objašnjava Milica Jovanović i dodaje da je današnje tržište sve složenije, promjene se događaju na dnevnoj pazi, stalno dolaze nove informacije pa je upotreba tehnologije neophodna jer je bez nje teško ostati konkurentan.

"Sve brži tempo promjena poslovanja zahtijeva i od nabave da što prije prihvati nove načine rada i pametnu tehnologiju koja mijenja budućnost profesije", dodaje Jovanović.

Stoga smatra da pametna tehnologija pomaže nabavi u snalaženju na kompleksnom tržištu, brzom pristupu strukturiranim podacima i upravljanju rizicima.

"Dinamika tržišta je takva da se stalno pojavljuju novi poslovni subjekti, a u želji da iskoristi nove ideje ili načini rada, nabava može surađivati s velikom bazom dobavljača. Tehnologija nam pomaže da dođemo do 'pravih' dobavljača koji zadovoljavaju naše kriterije i regulativu, provjerimo kako će oni utjecati na naše poslovanje i reputaciju, razmjenjujemo podatke u realnom vremenu, gdje god bili. Kad pojednostavimo procese, kad tehnologija preuzme rutinske, operativne poslove koji ne daju vrijednost biznisu i kad do podataka budemo dolazili u nekoliko klikova mišem ili glasovnih naredbi, moći ćemo drugačije posložiti prioritete i baviti se onim što nam donosi veću vrijednost. Netko se prilagođava tehnologiji, netko prilagođava tehnologiju sebi, a neki promatraju što će desiti", napominje Jovanović. Danas se postavljaju novi ključni pokazatelji uspješnosti, a suvremena nabava treba biti u stanju izgraditi odnose s internim korisnicima i upravom, uspješno komunicirati i ostvariti suradnju unutar timova i pojedinačno, objašnjava Renata Ivaštinović, konzultantica za razvoj nabave iz Nabave Plus.

"Ono što obje strane mogu napraviti odmah je da se nabava pridruži sastancima uprave. Tako menadžment može steći bolje razumijevanje ciljeva nabave, a nabava svoje aktivnosti uskladiti s poslovnom strategijom. Kako bi bila uspješna, nabava treba postaviti jasne i mjerljive ciljeve i zatim raditi na njihovom ostvarenju", ističe Ivaštinović. Dodaje i da je važno poticati dijalog s različitim funkcijama o tome kako nabava može podržati i dodati vrijednost, prateći svoju učinkovitost i prezentirajući rezultate korisnicima i menadžmentu jasno, precizno i sa samopouzdanjem.



S obzirom na važnost ove teme, u sjedištu Hrvatske udruge poslodavaca, u srijedu 25. rujna, održat će se edukacija pod nazivom Pametna nabava – ljudi, tehnologija, promjene. Kako ističu iz HUP-a, njihovi su gosti uspješni menadžeri iz renomiranih i nagrađivanih kompanija. Uvodnu riječ će održati Milica Jovanović i Renata Ivaštinović, a uvodno predavanje Hari Zamlić iz RIS-a. Zatim će prisutni imati priliku čuti zanimljivosti s nabavne konferencije Global strategic sourcing and procurement summit koja se upravo održala u Amsterdamu od 17 do 19. rujna 2019. Sudionici iz RIS-a će prezentirati što rade drugi, koje su teme aktualne u EU i kakvi su trendovi, prenijet će zanimljivosti s raznih predavanja, ključne poruke, novosti i ideje te predstaviti inovativno rješenje – automatske e-aukcije, o kojima su govorili na konferenciji u Amsterdamu. Centralni dio je panel gdje će se govoriti o tome koliko su ljudi uspješni, drugačiji, što ih pokreće, stvaraju li sami sebi prilike, jesu li spremni iskoristiti ih, što ih ograničava, koliko mogu utjecati, motivirati se, uložiti u promjene, kako i koliko mogu učiti od drugih i prenijeti/primijeniti znanja u HR i u svijetu. Na panelu sudjeluju Petar Milas (Business Operations Manager/Altpro), Denis Miletović (Rukovoditelj operativne nabave/AD Plastik),Daniel Pavlić (PMP/RIS), Nikolina Podoreški (Senior Procurement Business Partner/Nestlé South East European Market) i Mirela Senica (Voditeljica nabave za CEE i MEA regiju/IBM i Predsjednica HUND-a), a događaj je predviđen za članove HUP-a.



Edukacije su u HUP-u zamislili kao seriju događanja koja će se baviti pitanjem nabave, uključujući i javnu nabavu. Prvo događanje pokrenuli su u proljeće ove godine uz inicijativu i u suradnji s Renatom Ivaštinović iz Nabave Plus, a one nisu namijenjene samo odjelima nabave nego i direktorima, vlasnicima poduzeća i svima koji s nabavom surađuju. "Nabava mora postati otvorenija i više surađivati. Ovom serijom edukacija govorimo o nužnosti razvoja i uloge nabave u privatnim poduzećima, ali i o utjecaju javne nabave na društvo. Želimo istaknuti da je u središtu transformacije čovjek – promjena načina razmišljanja i ponašanja, izlazak 'iz okvira' administrativnog i neučinkovitog sustava, bolja suradnja s korisnicima i dobavljačima, brže, učinkovitije i transparentno poslovanje, preuzimanje proaktivne uloge nabave kao partnera biznisu i pokretaču inicijativa. Tako je i HUP-ovom inicijativom otvorio vrata i postao mjesto okupljanja nabavnih profesionalaca i svih koji s njima surađuju", zaključuje Milica Jovanović.