Što će Marić s 500 milijuna kuna uštede?

Gosti emisije HRT-a Otvoreno u četvrtak navečer bili su direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK te posebni savjetnik predsjednika Vlade za financijska pitanja Zvonimir Savić, zamjenik glavnog direktora HUP-a Bernard Jakelić, financijski analitičar Hrvoje Japundžić i saborski zastupnik SDP-a Branko Grčić.

Savić je najprije objasnio što nam donosi ovo novo zaduženje, javlja tportal.

'Percepcija Hrvatske ide na bolje. Ovo zaduženje puno govori. Stavljanje države na ljestvicu investicijskog kreditnog rejtinga puno znači - pojačan interes investitora za naše obveznice, otvaramo se više tržištu kapitala. Neki investitori koji nisu smjeli investirati u vrijednosne papire Hrvatske sada to rade. Ovakvom situacijom Hrvatska je u mogućnosti refinancirati stare obveze, a to je sada upravo učinjeno. Ovime se štedi godišnje 500 milijuna kuna. Stvaranjem ovakvih ušteda imamo onda pozitivnu situaciju u proračunu. Ostavlja se puno više prostora za raznorazna druga rasterećenja', rekao je Savić.

Na pitanje gdje usmjeriti uštedu od 500 milijuna kuna Jakelić je rekao kako misli da je vrijeme za ozbiljniju poreznu reformu.

'S tih 500 milijuna kuna možemo razmišljati o rasterećenju građana u porezu na dohodak, ali isto tako i gospodarstva. Imamo vrlo nisu razinu neoporezivog dijela dohotka i predlažem da se poveća ta razina neoporezivog dohotka te također da se smanji najveća stopa poreza na dohodak od 36%. Ako to napravimo sada to će se sve ponovno vratiti u proračun i generirat će daljnji rast. Time će se potaknuti ljude na poduzetništvo jer je ono nisko. To bi se moglo pokrenuti ujesen ako se odmah krene u pripremu', smatra Jakelić