'Što bi značilo da nam Njemačka ukine državni doplatak za djecu? Ne znam kako bismo podnijeli takav udarac'

„Teško je objasniti što bi mojoj obitelji značilo da nam Njemačka ukine državni doplatak za djecu, jer ni sam ne znam kako bismo podnijeli takav udarac", objašnjava za Deutsche Welle Dalibor iz Nove Gradiške, građevinac koji nešto više od godinu dana radi za jednu firmu u Oberhausenu, a kod kuće je radio na održavanju cesta. On i njegova supruga imaju troje djece za koje primaju, redom: 195 plus 200 plus 205 eura mjesečno.

Ali, krajem prošlog mjeseca njemački europski zastupnik Sven Schulze (CDU) ponovno je aktualizirao odranije poznati zahtjev određenih političkih struja da se njemački dječji doplatak za strane radnike sravni s istoznačnim primanjima u njihovim matičnim zemljama. A naročito imajući na umu da sama država-platitelj ne zna gdje žive djeca o kojima je riječ, dakle, bilo npr. uz oca koji boravi na radu u inozemstvu, ili u domovini. Točnije, europarlamentarac Schulze pozdravio je odluku Austrije da postupi restriktivno u tome pitanju spram radnika iz drugih zemalja. Ujedno je optužio nekoliko istočnoeuropskih članica EU, među kojima poimence i Hrvatsku, da zlorabe socijalne sustave zapadnih država.

Hrvatske prilike, s druge strane, takve su – pored svih egzistencijalnih nedaća zbog kojih ljudi masovno iseljavaju - da doplatak ovisi o prihodovnom cenzusu, tj. mjesečnom prihodu po članu kućanstva u odnosu na tzv. proračunsku osnovicu. Ili, jednostavnije kazano, prvo, obitelji koje po članu imaju mjesečni prihod između 1119,53 i 1663,00 kuna, primaju za svako dijete 199,56 kuna mjesečno. One koji imaju između 543,14 i 1119,53 kune, primit će za svako dijete 249,45 kuna. Naposljetku, obitelji koje po članu imaju manje od 543,14 kuna mjesečno, dobit će po 299,34 kune za svako dijete.

Nije problem ustanoviti da je razlika između njemačkog i hrvatskog doplatka, riječju, ogromna. Sugovornik DW-a iz Nove Gradiške kojeg smo kontaktirali posredstvom Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, kaže da se o toj temi zaista priča i među radnicima u Njemačkoj. No kaže i da ljudi uglavnom vjeruju kako je to još daleko od realizacije, nasreću, jer je i ranije takva inicijativa u više navrata bivala osujećena.