Stižu velike promjene u plaćanju usluga, a tiču se svih

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Krajem tjedna, 14. rujna, stupa na snagu revidirana Direktiva o platnim uslugama (PSD2) za koju se previđa da će značajno promijeniti bankarski sektor - stvoriti uvjete za razvoj novih usluga, otvoriti tržište novim, manjim igračima, donijeti veći stupanj konkurencije i u konačnici pojeftiniti usluge, piše Index.

Bankarski sektor, koji je do sada bio prilično zatvoren, sada će se morati otvoriti te će se tradicionalnim uslugama, poput plaćanja koječega, moći baviti i “treće strane”, odnosno razne financijsko-tehnološke kompanije kojima će banke, ako klijent odobri, morati dati pristup njegovom računu. Oni će morati biti licencirani, u Hrvatskoj od strane HNB-a, ali su zahtjevi koje moraju ispuniti neusporedivo niži nego za klasičnu banku.

Igor Strejček, direktor Sektora direktnih kanala u Erste banci, kaže da oni ove promjene ne doživljavaju kao prijetnju svom poslovanju, već kao priliku jer će radni servisi postati dostupniji građanima.

“Direktiva o platnim uslugama nastala je iz želje da se bankarstvo u Europi proširi. Kada se pogleda statistika, vidljivo je da još uvijek imamo velik udio gotovinskog plaćanja. Na sjeveru Europe je situacija drugačija. Tamo je sve više digitalnih transakcija i ova regulativa ima za cilj da se to digitalno bankarstvo približi većem broju korisnika. Jedna od tih mjera je otvaranje tim trećim stranama. To su partneri, koji će se moći spajati na banke i nuditi usluge svojim klijentima kao da su banka. Očekujemo da će klijenti imati veću mogućnost izbora i da će financijski servisi postati dostupniji građanima. Mi kao banka ne vidimo to kao prijetnju, nego dapače, kao priliku”, kaže Strejček.

Prva Direktiva o platnim uslugama usvojena je 2007. godine s ciljem stvaranja jedinstvenog europskog tržišta plaćanja. No od tada je došlo do znatnog tehnološkog napretka, pojave raznih novih digitalnih proizvoda i usluga koji nisu bili obuhvaćeni tom direktivom. Europski zakonodavci prepoznali su potrebu za unaprjeđenjem pa se krenulo u izradu novih pravila. Donesena je Direktiva o platnim uslugama 2 čiji ciljevi su stvoriti uvjete za sigurnija plaćanja, povećati zaštitu potrošača, stvoriti uvjete za inovacije i konkurenciju te uvesti na tržište nove igrače.

Direktiva tim novim firmama koje bi željele ući na bankarsko tržište omogućava da osmisle softverska rješenja, koja će dati dodatnu vrijednost klijentima banaka - oni mogu postojati izvan odnosa klijenta s bankom, ali i biti uključeni u transakcije koje klijent izvršava. Nakon ispunjavanja regulatornih zahtjeva i dobivanja licence za pružanje platnih usluga od strane HNB-a novi pružatelj usluga može se registrirati kod bilo koje banke i pružati usluge njenim klijentima.

Prva hrvatska tvrtka koja je dobila licencu za plaćanja je Corvus Pay. Oni su u travnju 2019. od HNB-a dobili licencu koja im omogućuje pružanje platne usluge iniciranja plaćanja prema svojim klijentima web trgovcima, čime su postali prva i jedina tvrtka u Hrvatskoj koja je za to dobila licencu od HNB-a. Kako se navodi na njihovim stranicama, na osnovu licence Corvus Pay će u prvoj fazi omogućiti web trgovcima, koji koriste njihovu IPG uslugu, da njihovi kupci u realnom vremenu na internetskim prodajnim mjestima mogu inicirati plaćanja sa svojih IBAN računa otvorenih u bankama, čime će se omogućiti da transakcija bude provedena odmah.