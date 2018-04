Stiže lex LNG: Ubrazava se gradnja terminala

Foto: Nel Pavletic / Pixsell

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike jučer je otvorilo javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin (UPP), odnosno o posebnom zakonu o LNG terminalu na otoku Krku.

Tim zakonom želi se ubrzati procedura gradnje terminala pa se tako određuje da će tvrtka LNG Hrvatska dobiti koncesiju na pomorskom dobru radi gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene u Omišlju, i to ukupne površine 172.820 četvornih metara, od čega je 11.298 metara kopneni prostor, dok su 161.522 četvorna metra morski akvatorij, piše Večernji list.

Stalni dio koncesijske naknade obračunavat će se u iznosu od dvije kune po četvornom metru pomorskog dobra, dok će promjenljivi dio iznositi 0,02 kune po megavatsatu. Tu koncesijsku naknadu dijelit će Općina Omišalj, Primorsko-goranska županija i RH. Izračunato je da će LNG plaćati 730 tisuća kuna.

Osim koncesije za industrijsku luku, za LNG terminal trebat će osigurati i zemljište oko luke. Naime, člankom 9. zakona istaknuto je da je u strateškom interesu i gradnja, rekonstrukcija i održavanjenekretnina potrebnih za funkcioniranje LNG-a.

To je zemljište trenutačno u vlasništvu tvrtke Ćuf koja je u stečaju, ali razlučno jamstvo nad zemljištem ima Gasfin. Stoga će država do zemljišta doći sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju. To je nužno za pripremu druge faze projekta u kojoj bi se gradio veći i skuplji kopneni terminal.