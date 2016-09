Stigli niži računi za odvoz smeća umanjeni za 30 do 50 posto

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na adrese 330 tisuća Zagrepčana poštari su počeli donositi račune Zagrebačkog holdinga koji su umanjeni od 30 do 50 posto, u praksi od 15 do 60-ak kuna. Riječ je o smanjenju stavke za odvoz otpada s obzirom na to da od kolovoza kamioni Čistoće, izuzev centra grada, kante prazne dva umjesto tri puta tjedno, piše Večernji list.

Iz Čistoće su kazali da problema ima, no da je cilj bio sniziti račune, a istodobno apelirati na građane da više recikliraju da bi čim više smanjili količinu miješanog otpada.

