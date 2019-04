Slijede mučna dva tjedna u Puli: Stečaj Uljanika i 3. maja odgovara i kineskom CSIC-u

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Slijede mučna dva tjedna u Puli, nakon što je jučer trgovački sud u Pazinu odgodio proglasiti stečaj Uljanik Brodogradilišta, ostavivši Upravi tvrtke vremena do 13. svibnja za deblokadu računa. Da je to nerealno očekivati slaže se i sam direktor Sandi Božac, jer iznos blokada prema jučerašnjim je podacima dosegao gotovo 151 milijun kuna, a jedini značajan prihod koji se očekuje je oko 3 milijuna eura o kojima se pregovara s kupcem iz Turkmenistana. Božac svu nadu polaže nadu na to da će od kineskog brodograditelja CSIC-a dobiti neki “papir” dovoljan da sudac još jednom odgodi stečaj.

Nervozne izjave

No, niti uz sav optimizam kojeg od tjedna do tjedna nastoji održati ministar gospodarstva Darko Horvat, jasno je da je to nerealno očekivati. Jučer se to iščitavalo i iz nervoznih izjava na temu Uljanika svih ključnih osoba u Vladi, od premijera Andreja Plenkovića, ministra Horvata, kao i financija Zdravka Marića. Umorni su, kažu, od igrokaza i prebacivanja lopte iz Pule i Rijeke na Zagreb, a Plenković je otvoreno uputio novinare da pogledaju u propise i vide tko otvara stečaj, jer Vlada to nije. No, prije nego Kinezi posjete škverove u Puli i Rijeci, održat će se ročište za Uljanik PIS, 29. travnja, kojemu slijedi likvidacija, jer tvrtka nema imovine, a slučaj je za grupaciju osjetljiv jer tvrtka zapošljava sve logističke kadrove, od računovodstva, pravnika do zaštitara.

Krajem idućeg tjedna, 3. svibnja, ročište je za otvaranje stečaja za krovnu tvrtku Uljanik d.d., koja je i nosioc svih ugovora, a kojoj upravo sutra istječe rok da belgijskom Jan de Nulu isplati 158 milijuna eura avansa koje je platio za gradnju jaružala. Uljanik je nosioc gotovo svih ugovora o gradnji brodova za svoja brodogradilišta i otvaranje njegovog stečaja imat će domino efekt.

Čišći računi

Takav scenarij, međutim, mogao bi i otvoriti mogućnost za nešto konkretnije razgovore Vlade i predstavnika CSIC-a, koji će u međuvremenu boraviti u Zagrebu, Puli i Rijeci. U ovim okolnostima teško da bi itko postavljao računicu drukčije od Tomislava Debeljaka, no u uvjetima stečaja kreće se od čišćih računa i jasnije će se profilirati što točno određenog investitora zanima.