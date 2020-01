Stanovnici nezadovoljni cijenama: Kreće naplata parkinga, građanima mjesec dana da se prilagode

Foto: Branimir Bradarić / Pixsell

Novu odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja Gradsko je vijeće Vukovara donijelo na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici, održanoj 23. prosinca, a stanovnici naselja Olajnica, koji nisu upoznati s njezinim odredbama, ostali su zatečeni kada im je prvoga dana nove godine iz tvrtke Komunalac prispjela obavijest kako će, prema usvojenoj odluci, na Olajnici započeti naplatu parkiranja već 2. siječnja.

Naime, u službenoj obavijesti iz Komunalca navedeno je kako sukladno odluci Grada Vukovara uvode naplatu parkiranja, kao i broj telefona i e-mail adresu preko kojih se stanovnici mogu informirati o detaljima usvojene odluke. Dio građana nezadovoljstvo je odmah počelo iskazivati na društvenim mrežama, dijelom zbog novoga troška za kućne proračune, a još više zbog toga što im je obavijest prispjela doslovno dan prije početka naplate, što drže neprihvatljivim. Stoga najavljuju potpisivanje peticije prema gradskim vlastima i poduzeću Komunalac kojom će tražiti odgodu primjene te odluke, ali i nižu cijenu mjesečne i godišnje karte koje za drugu zonu parkiranja stoje 50, odnosno 550 kuna.



Odgovarajući na prozivke Vukovaraca direktor Komunalca, Igor Štrangarević, rekao je kako ta tvrtka tehnički nije mogla obavijest stanovnicima Olajnice dostaviti prije jer odluka usvojena 23. prosinca, a na snagu je stupila osam dana poslije.



- Odlučili smo kako ćemo s naplatom te posljedično i kažnjavanjem, sačekati do 1. veljače i dati građanima mjesec dana da se prilagode. To znači kako do kraja ovoga mjeseca nećemo nikoga kažnjavati niti je itko dužan platiti kartu. Ako govorimo o cijeni parkiranja, iznose od 50 kuna mjesečno i 550 godišnje plaćaju korisnici parkirališta i u drugim dijelovima grada na području druge zone u koju pripada i Olajnica - naveo je Štrangarević.