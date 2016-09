Stanari i zaposlenici Radićeve okreću se turizmu i gastronomiji ali ih muči veliki problem

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Autobusna linija 150 koja vozi kroz Radićevu ulicu mora se ukinuti.

A ta novoobnovljena ulica u centru grada postati isključivo pješačka. Zahtjev je to stanara i zaposlenika ulice koji su poslali na adresu Skupštine, kao i gradonačelniku Milanu Bandiću. Radićeva se okreće turizmu, gastronomiji, umjetnosti i dizajnu, a to se ovakvim prometnim rješenjem onemogućava – smatra zlatar Mario Nokaj, dodajući kako onuda znaju prolaziti i grupe turista od 50 ljudi, koji se moraju micati kad autobus prolazi – a to je svakih 10 do 15 minuta, piše Večernji list.

Radićeva bi bila sasvim drukčija kada bi bus prestao voziti, slaže se i Biljana Butković, suvlasnica kafića Treehouse. Stanari Gornjeg grada do svojih stanova mogu doći i uspinjačom, kažu ovi iz Radićeve, a autobus im vozi i s Kaptola te od strane Tuškanca.