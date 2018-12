Bez službene potvrde o dolasku jednog od najvećih: 'Spremni smo udomiti automobilsku industriju'

Čehok bi ponudio svu infrastrukturu i ljude/Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Nema nikakve službene potvrde da bi korejski Hyundai, jedan od najvećih proizvođača automobila u svijetu, došao u Hrvatsku, ali pozvali smo pet glavnih igrača autoindustrije.

Rekao je to jučer ministar gospodarstva Darko Horvat, poručujući da još nema potvrdne informacije u vezi takva velikog projekta, premda je Jutarnji list jučer objavio, pozivajući se na izvore iz Vlade, da Hyundai već dva mjeseca razmatra pokrenuti proizvodnju u našoj zemlji, i to ne dijelova već potpunih proizvoda. Tvornica bi navodno bila na području Varaždina, gdje već postoje kompanije koje proizvode za autoindustriju, poput Boxmark Leathera.

Šuškanje da bi u njegovu kraju bila prva 'prava' tvornica auta u nas, jučer je izazvalo i gradonačelnika Varaždina Ivana Čehoka. On je prvo u općenitom tonu naveo kako Grad i okolica prednjače u privlačenju stranih ulagača u industrijske i proizvodne kapacitete i da su to počeli prvi, uredivši dvije najveće zone u Hrvatskoj - industrijsku zonu Sjever i poduzetničku zonu Jalkovec. Dodao je da je Grad spreman pružiti sve uvjete i autoindustriji. No, na naš upit jesu li mu se obratili Korejci, Čehok je bio još diplomatičniji.

"Ne može se o tome razgovarati bez Vlade, sve ide preko državnih tijela. Istina je da se već neko vrijeme pregovara o autoindustriji u Hrvatskoj i Varaždinu, mi smo spremni dati i svu infrastrukturu kao i radnu snagu, a imamo i ustanove za obrazovanje kadrova, no u ovom trenu ne mogu reći detalje", odgovorio nam je varaždinski gradonačelnik.

Kad bi se Hyundai ili bilo koji drugi investitor takvog kalibra i pojavio, njegova bi mu uprava izašla ususret koliko god može."Postoje točno određene EU direktive što se može minimalno i maksimalno dati kao povlastica, sve je pitanje pregovora preko Vlade, no mi smo spremni udomiti u Varaždinu svaku automobilsku industriju", zaključio je Ivan Čehok.