Spremni na rizik zbog uštede: Plinske boce upola jeftinije pune u BiH

Prazne plinske boce u prtljažnicima automobila odvoze do tamošnjih punionica i pune plinom, i plate upola jeftinije nego da plin kupuju u Hrvatskoj. Za bocu obujma 10 kilograma na hrvatskim benzinskim crpkama valja izdvojiti oko 89 kuna, a za punjenje boce plinom, primjerice, u punionici Brčko gasa, 12 konvertibilnih maraka, odnosno 48 kuna.

"Ljudi su prije na benzinske pumpe donosili prazne boce i mijenjali ih za pune, a sada ih sve više koristi usluge punionica, što im se više isplati. Donesu nam svoje boce, napunimo ih, sve odradimo po pravilima jer imamo sve potrebne ateste i dozvole za obavljanje toga posla. Puni ih se na kilograme. Punjenje obujma od jednog kilograma je 1,20 konvertibilnih maraka. Znači, napunjena boca od deset kilograma, koja sadrži zapravo oko 18 litara plina, jer jedna litra ima 0,55 kilograma, stoji 12 maraka", rekao je za Glas Slavonije djelatnik Brčko gasa.

Za komentar su zamolili predsjednika Zajednice za ukapljeni naftni plin pri HGK-u, Branimira Palunka, koji je nedavno javnost upozorio na bujanje sivog tržišta plinskih boca, problem sigurnosti pri rukovanju tim potencijalno eksplozivnim materijalima te rupe u inspekcijskom nadzoru. Kao dodatan problem naveo je i nered na tržištima susjednih zemalja, gdje postojeći državni nadzor ne funkcionira. Upozorio je da je cijena ukapljenog naftnog plina ondje uglavnom niža nego u Hrvatskoj i na taj je način, smatra, na hrvatsko tržište i u EU ušla trećina problematičnih, odnosno neispravnih plinskih boca.

"Ako im u Bosni napune bocu koju su donijeli iz Hrvatske i koja ima hrvatske važeće ateste i ako je ona ondje pravilno napunjena, onda je to u svakom slučaju manje zlo nego da uzimaju njihove boce. No, takva trgovina nije dozvoljena i tu bi carina trebala reagirati. Jednu bocu kada se prevozi, to i nije problem, no vjerojatno je tu u pitanju i neki mali biznis. U svakom slučaju, zbog nekoliko kuna uštede, prevelik je rizik prevoziti boce u prtljažnicima i izlagati se opasnosti", zaključuje Palunko.