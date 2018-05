Spremačice na Građevinskom fakultetu imaju pisano testiranje o građevinarstvu

FOTO: Thinkstock

Ono što je zanimljivo jest da deset pitanja, kako stoji u natječaju, sadrže poznavanje osnovnih podataka o radu fakulteta i samih poslova u vezi s radnim mjestom iz teksta natječaja, piše Glas Slavonije.

Dekan Građevinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Damir Varevac pojasnio je da je korektno da budući zaposlenici fakulteta znaju otprilike čime se fakultet bavi.

"To su osnovni podatci o fakultetu, ono što fakultet radi, kakav kadar obrazujemo, ali i što je građevinarstvo. Imamo 80 prijavljenih kandidata i moraju proći određenu selekciju, a u konačnici, ako rade u visokoškolskoj ustanovi moramo vidjeti jesu li pismeni", pojasnio je Varevac, pojašnjavajući da je fakultet imao izbor odabrati 20 kandidata i s njima obaviti razgovor, ili svih 80 pa organizirati pisani test.

Odlučili su se za potonje, to više što se na Građevinskom fakultetu, kaže dekan, trude svom osoblju pružiti i financirati cjeloživotnu edukaciju. Ispit znanja pružit će kandidatima dokazivanje znanja o najosnovnijim podatcima, a istovremeno će time dati do znanja da se doista žele zaposliti baš ondje. Uz to, na fakultetu se nalazi posebna etaža s laboratorijima koji se redovito moraju održavati i riječ je o osjetljivom prostoru kojeg tako buduće spremačice trebaju i tretirati.

Slično je bilo nedavno i na Fakultetu za dentalnu medicinu u Osijeku, gdje su potencijalne spremačice morale proći ispit iz opće kulture. Dekan prof. dr. sc. Aleksandar Včev kaže da su morale znati gdje se nalaze, gdje rade i to stoga što u nekim prostorima fakulteta, odnosno u laboratorijima, vrijede posebni režimi.

"To nije bilo veliko, nego osnovno znanje, i one su to morale pokazati. Možda fakulteti koji nemaju laboratorije ne uvode takva pravila, ali mi smo to željeli to više što se proces nastave mora uobičajeno odvijati i ne smijemo se dovesti u situaciju da netko ne zna kada ili gdje treba raditi", poručio je dekan Včev.