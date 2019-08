Spomenik domovini gradit će i tvrtka Bandićeva kuma

Foto: Marko Prpić / Pixsell

Priča je to koja traje već četiri godine. Još u listopadu 2015. gradonačelnik Milan Bandić najavio je podizanje spomenika koji bi trebao preuzeti komemorativnu funkciju Oltara domovine. No umjesto na Medvedgradu stajat će na ledini između zgrade gradskog poglavarstva i Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, piše Večernji list.

Potom je godinu dana poslije izabran i rad arhitekta Nenada Fabijanića za Spomenik domovini, da bi se tek lani raspisao natječaj za izvođača radova, koji je u siječnju ove godine poništen. NATJEČAJ Stigla jedna ponuda istih tvrtki - Spomenik domovini 27,8 milijuna kuna Poništili prvi natječaj I to zbog jednog jedinog razloga - krive procjene vrijednosti radova. Iz Grada su, naime, ocijenili da bi podizanje moglo koštati 21,5 milijuna kuna (bez PDV-a), no kad su otvorili ponude, odnosno jednu koja je stigla na natječaj, zaključili su da to nije iznos unutar kojeg se može realizirati Fabijanićevo djelo.

Tu jednu ponudu poslala je zajednica ponuditelja tvrtki Tigra i Vodotehnika, iz koje su odredili da posao mogu odraditi za šest milijuna kuna više od procijenjenog. Sada su istim tvrtkama, koje su se opet jedine javile na ponovljeni natječaj, dodijelili i ugovor. No ovaj put procjena Grada bila je da će radovi stajati 30 milijuna kuna, a Tigra i Vodotehnika dala je ponudu da će ih odraditi za 34,7 milijuna.

Vodotehnika je, inače, gradila tzv. “Bandićeve” fontane, a Tigra je, pak, poznata po brojnim poslovima koje je radila za Grad Zagreb, ali i po tome da je njen vlasnik Milan Penava kumstvom povezan s gradonačelnikom. Radovi bi, kako neslužbeno doznaje Večernji list, mogli početi na jesen, a sam autor kaže kako bi se u idealnim uvjetima Spomenik domovini mogao otkrili iduće ljeto.