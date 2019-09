Splićanka 'nastradala' na bankomatu: S kartice joj uzeli 15.000 kuna

Foto: Getty Images

Jednoj Splićanki proteklog je vikenda s tekućeg računa u Privrednoj banci Zagreb (PBZ) ukradeno 15.000 kuna.

Da su je "olakšali" za spomenuti iznos, sugovornica Slobodne Dalmacije utvrdila u nedjelju kad je, uz jutarnju kavu, na laptopu provjeravala stanje i promet po svom računu.

- Imala sam što i vidjeti - na popisu je bilo otprilike 12 do 13 transakcija po 1000 kuna i još nekoliko na manje iznose koje, naravno, nisam sama napravila. Te su veće sve išle na račun jednog prodavača koji je registrirao svoje poslovanje na web stranici Wish, internetskoj trgovini koja prodaje različitu robu, i to uglavnom po izrazito povoljnim cijenama.

Čim je shvatila da joj je kartica hakirana, odmah je kontaktirala nadležne u PBZ-u koji su, prema njezinim riječima, promptno reagirali, piše Slobodna Dalmacija.

- Reagirali su odmah u nedjelju, blokirali karticu i rekli da će mi sva sredstva u roku od jednog dana biti vraćena na račun. Tako je i bilo - vraćeno mi je više od 14.500 kuna, a sporne su ostale još samo dvije transakcije - jedna od 29 kuna, opet prema Wishu, i jedna od 260 kuna, kojom su kupljene karte za FlixBus, i to u Berlinu.

Evo kako se zaštititi

Kako se zaštititi prilikom podizanja gotovine na bankomatu

- pokriti tipkovnicu prilikom upisa PIN-a; na taj način se može spriječiti snimanje broja kamericom, ako ništa drugo

- koristiti karticu koja na sebi ima integriran čip - kopiranje informacija s magnetne trakice kartice je relativno jednostavno, a čip je druga priča

- od banke zatražiti slanje SMS poruka kad god se povlači novac s kartice; što prije dobijete informaciju o nečem takvom, prije ćete i reagirati

- koristite bankomate smještene na jasno vidljivim i zaštićenim lokacijama, poput samih ulaza u banke i druge objekte pod videonadzorom

- kad putujete u inozemstvo koristite zasebnu karticu, te postavite limite na sredstva koja je moguće dignuti s nje