Specijalna bolnica Sv. Katarina nadomak prestižne europske nagrade

Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, internu medicinu, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sveta Katarina, europski centar izvrsnosti, ušla je u završnicu dodjele "European Business Award", nagrade za izvrsnost, inovaciju i etiku u poslovanju!

“European Business Award” godinama podržavaju poslovni lideri, akademska zajednica, političari i druge javne osobe širom Europe, a ove godine natjecanje je okupilo preko 33.000 kompanija iz 34 države. Nezavisna komisija, nakon prve faze natjecanja, izabrala je hrvatsku bolnicu Sv. Katarina u kategoriji “Customer Focus”, i to na temelju ključnih kriterija koje se ovom nagradom vrjednuju, poput uspjeha, inovacija i etike u poslovanju.

Ovdje možete pogledati službenu, natjecateljsku video prezentaciju SB Sveta Katarina te svojim glasom podržite međunarodno priznatu hrvatsku bolnicu u nastojanju osvajanja prestižne europske nagrade. Samo zajedno imamo snagu pokazati naše vrijednosti te da Hrvatska zna i moze!

Bolnica je članica prestižne obitelji The Leading Hospitals of The World, nastavna je baza Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Rijeci i u njoj se educiraju studenti medicinskih fakulteta kao i sveučilišnih studija sestrinstva iz Hrvatske i inozemstva. U lipnju 2015. godine International Certification Association (ICERTIAS) Specijalnu bolnicu Sveta Katarina, proglasio je najboljom privatnom bolnicom u Republici Hrvatskoj. Također, u ocjenjivanju najboljih brendova u Hrvatskoj Sv. Katarina je u kategoriji medicina ostvarila status Superbrands u 2016. godini

Međunarodna suradnja s vodećim zdravstvenim institucijama poput Unfallkrankenhaus-Berlin, Carolinas Pain Institute, itd. Sv. Katarini daju golemu međunarodnu prepoznatljivost. Posebno je značajan projekt koji bolnica provodi u suradnji s International Society of Applied Biological Sciences (ISABS) te čuvenom američkom Mayo Clinic i Penn State University u organizaciji jednog od najprestižnijih znanstvenih događaja 2017 “Tenth ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine”. U čijem radu sudjeluje petero dobitnika Nobelove nagrade.