Specijalna bolnica Sv. Katarina među 10 najboljih poslovnih subjekata Europe

Foto: Robert Anic/PIXSELL

U završnicu natjecanja hrvatska Specijalna bolnica Sv. Katarina je ušla kao jedina zdravstvena institucija Europe, dodaje se.

Odluci je prethodio niz eliminacijskih procesa kao i javna prezentacija u Londonu pred članovima sudskog vijeća. U ocjenjivanju najboljih europskih kompanija sudjelovali su uglednici iz poslovnog svijeta, akademske zajednice i politike među kojima su i Yves Leterme, bivši belgijski premijer, Karel De Gucht, bivši povjerenik Europske komisije za trgovinu, Wim Kok, bivši premijer Danske i niz drugih, navodi se u priopćenju.

U ime Specijalne bolnice Sv. Katarine nagradu je primila Jadranka Primorac, članica Uprave koja je zahvalila vodstvu European Business Award koji je prepoznao rad njihove institucije. "Posebno želim zahvaliti djelatnicima Specijalne bolnice Sv. Katarina koji su svojim radom i izvrsnošću pokazali da smo u samom svjetskom vrhu”, dodala je.

Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, internu medicinu, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sveta Katarina, osnovana je 2011. godine. Bolnica je članica prestižne obitelji The Leading Hospitals of The World, a u lipnju 2015. godine International Certification Association (ICERTIAS) Specijalnu bolnicu Sveta Katarina, proglasio je najboljom privatnom bolnicom u Republici Hrvatskoj.

U ocjenjivanju najboljih “brandova” u Hrvatskoj, Specijalna bolnica Sv. Katarina je u kategoriji medicina ostvarila status Superbrands u 2016. godini.

U travnju 2017. Specijalnoj bolnici Sv. Katarina u Londonu je uručena je prestižna nagrada '’Best Regional Hospital Award'' kao priznanje za izvrsnost prepoznatu na europskoj razini u kvaliteti pružanja usluga. Nagradu je dodjelio European Business Assembly, Oxford, UK.

Prije svega nekoliko dana, tijekom održavanja “IMTJ Medical Travel Summit-a” u Opatiji, International Medical Travel Journal (IMTJ), vodeći online časopis za medicinski turizam, bolnici je dodjelio nagradu za izvrsnost i inovacije u medicinskom turizmu, te je bolnica Sv. Katarina je proglašena “Najboljom međunarodnom specijalnom bolnicom godine”, navodi se u priopćenju.

Kako najavljuju iz Ureda za odnose s javnošću bolnice, u lipnju ove godini Specijalna bolnica Sv. Katarina u suradnji s vodećom američkom bolnicom Mayo Clinic te International Society for Applied Biological Sciences organizira jedan od najprestižnijih svjetskih znanstvenih događaja ISABS 2017 www.isabs.hr u čijem radu sudjeluje i niz dobitnika Nobelove nagrade.