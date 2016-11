Smještaj sezonaca bez oporezivanja?

Davanja za smještaj sezonaca lako su provjerljiva i po visini davanja i po trajanju/Duško Jaramaz/PIXSELL

Sve veći nedostatak radnika u turizmu koji se pokriva kadrovima iz Slavonije i ostalih kontinentalnih županija poslodavci Vladi predlažu riješiti kroz poreznu reformu poticanjem što većeg broja poduzetnika na ulaganje u smještaj radnika.

Konkretno, HUP-ovci traže dopunu zakona o porezu na dohodak i priznavanje izdataka poslodavaca za smještaj svih sezonskih radnika neoporezivim dohotkom od nesamostalnog rada. U prijedlogu Vladi predlažu da se porezno rastereti trošak smještaja za radnike koji nisu u mogućnosti putovati iz mjesta prebivališta do mjesta rada u iznosu do najviše 1600 kuna. Zahtjev HUP temelji na činjenici da su izdaci za smještaj sezonaca neizbježan trošak poslodavca, no tvrde da oni nemaju obilježja dohotka od nesamostalnog rada da bi se na taj način oporezivali.

U ljetnim mjesecima u turističkim tvrtkama udjel sezonskih radnika je oko dvije trećine, a cijene smještaja najviše u godini. Priznanjem davanja za smještaj kao primitaka koje poslodavac omogućuje radnicima u interesu obavljanja svoje djelatnosti bi se, smatraju poslodavci, smanjila siva ekonomija, izjednačilo lokalne i radnike iz drugih krajeva. "Davanja za smještaj sezonaca lako su provjerljiva i po visini davanja i po trajanju, budući da se iz ugovora o radu zna vrijeme kada je pojedini radnik bio zaposlen, njegovo prebivalište i visina troška smještaja", uvjeravaju poslodavci.