Smiješan tečaj u jednom šoping centru: Za 100 eura dobije se 705 kuna

Foto: Thinkstock

Kad sljedeći put bude išla mijenjati strane valute u kune, Splićanka S.B. prethodno će dobro proučiti tečajnu listu određene mjenjačnice.

Ipak, za ono što joj se dogodilo prije neki dan u jednom splitskom šoping centru samo dijelom može kriviti sebe, odnosno svoju neupućenost, jer je tečaj eura koji nude ovlašteni mjenjači u tom trgovačkom centru izrazito nepovoljan. U tolikoj mjeri da ćete na konverziju pristati u slučaju krajnje nužde, piše Slobodna Dalmacija.

'Priznajem doista da nisam gledala pošto je euro, računala sam pet kuna gore-dolje, što ću sad, tu sam gdje jesam, a novac mi treba... Kad sam, međutim, prebrojila novčanice koje su mi izdali na šalteru, umalo sam pala u nesvijest – za 100 eura dobila sam 705 kuna! Mislila sam da se djelatnica zabunila, no ona mi je rekla da je dala upravo onoliko koliko je trebala, te da bolje pogledam tečajnu listu. Tražila sam da se transakcija poništi, no uvjerila me kako storniranje nije moguće', uzalud se žalila čitateljica.