Smijenjeni Mostov ministar: Ministrica Dalić nas je ispratila psovkom

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Smijenjeni Mostov ministar pravosuđa Ante Šprlje za HRT je rekao da je njega i druge Mostove ministre sa sjednice Vlade na kojoj ih je premijer Andrej Plenković dao razriješiti potpredsjednica Vlade Martina Dalić ispratila psovkom.

"Ministrica Dalić nas je iz Vlade ispratila neprimjerenim riječima, neću sad ponavljati kojim. Upotrijebila je jedan ružan izraz kad smo izlazili - 'Šta ste vi mislili da smo mi u HDZ-u ...', neću sad ponavljati riječ. Malo je bila u tom neugodna. Ja sam zadržao svoje dostojanstvo, ne komuniciram na takav način. U te, neke stranačke kvalifikacije nisam ulazio, ja nisam član nijedne stranke, došao sam tu kao profesionalac i profesionalno se ponašao i na sjednici Vlade i danas", rekao je.

Upitan zna li nešto o incidentu vezanom uz ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek i političkog tajnika Mosta Nikolu Grmoju, Šprlje je rekao da zna da je ministrica Obuljen bila jako frustrirana sa Zakonom o arhivima.

"Par minuta prije ove famozne povijesne sjednice Vlade gdje smo mi razriješeni, rekla mi je - bila je malo izvan sebe - da će poluditi s tim zakonom, da je bila to jutro s Grmojom i da ga je gađala mobitelom", rekao je.

Dodao je da je ona bila malo izvan sebe i da je najprije pomislio da se radi o šali ili prenesenom značenju, kako ljudi znaju pretjerati. "No ona je ponovila: Ne, ne, doslovce sam ga gađala mobitelom. Mistrica se sad vjerojatno osjeća postiđeno kad to negira, ali je činjenica da mi je to rekla", istaknuo je Šprlje za HRT.