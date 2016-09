Skupini stranih nautičara prisjela večera: Bocu vina platili 21.000 kuna

Foto: Thinkstock

Jedne ljetne večeri u prvoj polovini srpnja peteročlano društvo sa 68-metarske jahte "Lady Christine" došlo je, uz prethodnu rezervaciju, na večeru u konobu "Bourbon" vlasnika Vicka Sršena, smještenu uz more u mjestu Polače, u prekrasnom ambijentu u sklopu Nacionalnog parka Mljet, piše Slobodna Dalmacija.



Nije pristojno zavirivati u tuđi pjat ni čašu, ali učinit ćemo to s dobrim razlogom: na naplatu su gostima na kraju večere stigle doista astronomske 26.604 kune. Istina je da su cijene u otočnim restoranima više nego na kopnu, podiže ih i ako je objekt smješten na području nacionalnog parka, a radi se i o ekskluzivnijem tipu ugostiteljskog objekta, ali ipak, gotovo četiri tisuće eura iznimno je visok iznos bez obzira na sve okolnosti.



Iz ponuđenog jelovnika gosti su izabrali domaće specijalitete - dimljenu noninu tunu, hobotnicu ispod peke, miješanu buzaru od školjaka, sve puta pet porcija, plus par porcija jela nazvanog „janjeća rapsodija“. Plaćene su i tri boce vina domaćih vinara, dvije bijelog i jedna crnog.



I upravo je u vinu "caka": sve što su pojeli i popili, dodajući tome i vrtoglavu cijenu couverta od 140 kuna "po glavi", koštalo je 5604 kune, a samo jedna boca vina, onog crnog – radilo se o Stagnumu pelješkog vinara Frane Miloša, sorte plavac mali - naplaćena im je čak 21.000 kuna!

