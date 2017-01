Skupina stranih investitora pronašla lokaciju i planiraju izgradnju zračne luke veće od onih u Splitu i Dubrovniku

Foto: Shutterstock

Prije nekoliko mjeseci Vrgorac je u tajnosti posjetila skupina investitora koji predstavljaju grupu stranih ulagača s područja Europe i šire. Istina je da su na području od Dubrovnika do Splita tražili odgovarajuće mikrolokacije za izgradnju međunarodne zračne luke.



Paralelno su i provjeravali prostorne planove gradova i općina kako bi znali je li na kojem području moguće realizirati planiranu investiciju, koja bi bila veća od splitske i dubrovačke zračne luke.



I odgovarajuću lokaciju su pronašli tijekom vožnje autocestom, i to na području Vrgoračke krajine. Točnije, riječ je o zemlji na potezu od sela Dragljana, Kozice pa sve do Rašćana, piše Slobodna Dalmacija. Nalazi se južno od autoceste i pokraj Parka prirode Biokovo, a njezina velika prednost je što je riječ o kotlini koja je već sada po ravnini i preglednosti terena pogodna za ovaj projekt.

– Investitori su tražili plato koji bi imao minimalno tri kilometra ravne površine za sletnu pistu. S obzirom na blizinu Makarskog primorja, autocestu A1, dva izlaza s autoceste, međunarodne granične prijelaze, čvora A1 i koridora 5C, te spojnu cestu Ravča – Drvenik, naš Vrgorac smo im predstavili kao jedno od najznačajnijih čvorišta u ovom dijelu Dalmacije.



A kako je krajem 2016. godine cesta Ravča – Drvenik dobila lokacijsku dozvolu, projekt izgradnje aerodroma je tada ulagačima postao još zanimljiviji – kazuje Ante Pranić, gradonačelnik Vrgorca, kojemu su strani investitori prije nekoliko mjeseci pokucali na vrata.



Već za vrijeme njihova prvog posjeta, zajedno su otišli do lokacije, a nakon samo deset dana investitori su ponovno došli izvidjeti teren, ovaj put sa pojačanjem – ekipom geodeta.



Geodeti su pročešljali teren, a vrijeme nisu gubili pa su u vrgoračkom uredu katastra odmah provjerili i imovinskopravno stanje tog područja, za koje Pranić tvrdi da je u potpunosti državno vlasništvo.



A da su investitori ozbiljno zainteresirani, dokazuje i treći dolazak u Vrgorac, ponovno s ekipom stručnjaka – ovaj put još brojnijom.

Cijeli članak pročitajte ovdje.