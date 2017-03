Škola u kojoj učenici nemaju tople vode - punih 187 godina

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Učenici od prvog do osmog razreda, ukupno njih 372, koliko ih je upisano u najstariju zagrebačku osnovnu školu – OŠ Miroslava Krleže – nemaju tople vode! Ruke peru hladnom vodom u šest sanitarnih čvorova bez obzira na godišnja doba, i to otkako je škole – punih 187 godina.



Nezadovoljni roditelji



Zastarjeli građevinski standard kojim nisu predviđene cijevi za toplu vodu dozlogrdio je roditeljima. Nakon pokušaja da od Grada Zagreba, točnije nadležnog Ureda za školstvo dobiju odobrenje i plaćene radove, sada im je preostalo da sami osmisle način kako što jeftinije vlastitoj djeci osigurati toplu vodu.



Red na radove koji bi se trebali financirati iz gradskog proračuna očigledno neće dočekati, uostalom samo na obnovu krova na toj školskoj ustanovi čekali su s učenicima i nastavnicima škole punih šest godina jer je zgrada škole koja je osnovana 1830. godine zaštićeni spomenik kulture, a ni posljednje poruke iz nadležnog ureda ne čine se obećavajućim.



Dapače, potvrdit će to roditelji brojnih učenika škole, iz Gradskog ureda na čijem je čelu pročelnik Ivica Lovrić poručili su im da topla voda u školama nije nužna jer nije predviđena standardom, no škole novije gradnje građene po svim četvrtima grada “rugaju” se takvom opravdanju – oni toplu vodu imaju. U gradskom uredu uostalom, dok se na području grada grade nove škole koje samom izgradnjom ne zadovoljavaju tražene kapacitete, poput one na Vrbanima III, kako doznajemo, već se godinama prolongira nužna obnova prozora u toj školi. Najgora je južna strana školske zgrade koja gleda na Mikloušićevu ulicu.



– Poručili su nam iz Grada da mogu zamjenjivati prozore razred po razred što bi potrajalo desetak godina, a prezentirana nam je i jedna ponuda po kojoj je cijena samo jednog prozora 28 tisuća kuna – kazali su roditelji iz roditeljskog vijeća.



Bez odgovora iz Grada



O tim je problemima upoznata i Silvana Galinović, ravnateljica škole čiji učenici bar imaju standard koji je gradonačelnik Bandić obećavao još 2015. godine svim drugim zagrebačkim školarcima – nastavu u jednoj smjeni.



– Iz Grada su poručili da smo predviđeni u gradskim programima za radove, no kada će radovi početi, ne znam – kazala je ravnateljica. Hoće li i kada početi radovi na uvođenju tople vode i radovi na prozorima, pitali smo i u Gradskom uredu za obrazovanje, no do zaključenja ovog broja odgovor nismo dobili.