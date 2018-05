"Sklapanje nacrta nagodbe bez vjerovnika je protuzakonito i sramotno"

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ovaj tjedan trebao bi biti završen nacrt ugovora nagodbe u Agrokoru. Što znači odluka izvanrednoga povjerenika da će nagodbu donijeti privremeno vjerovničko vijeće jer nema vremena da se sastavi stalno? Može li to biti osnova za tužbe i koliki će u tom slučaju biti rizik za državni proračun?

O tome su U mreži Prvog govorili su sudac Trgovačkoga suda Mislav Kolakušić i odvjetnik specijaliziran za trgovačko pravo Mićo Ljubenko.

Kolakušić je rekao kako je već iz prvog prijedloga zakona bilo jasno da se taj zakon piše u interesu uskog kruga ljudi koji će financijski na njemu zaraditi, prenosi HRT. Iste osobe koje su sudjelovale u tom postupku na tome su i zaradile. To je nedopustivo i nije se smjelo dogoditi.



Ljubenko kaže kako zakon po nekim stvarima nije bio dovoljno dobar, ali da se mogao u nekoj dobroj provedbi sanirati, međutim provedba nije sjajna i sad dolazimo u 'cajtnot'.

Na pitanje zašto su izbačene odredbe o sukobu interesa, jer je već to bilo znakovito, Ljubenko kaže da je sada iz ove perspektive vidljivo, ali da u tim prvim mjesecima ni mi nismo vidjeli da je to nešto što je važno, ali danas se pokazalo važnim.

Komentirajući najavu izvanrednog povjerenika Fabrisa Peruška da će nagodbu donijeti privremeno, a ne stalno vjerovničko vijeće, Kolakušić je rekao da je to u potpunosti nelegalno i sramotno. Privremeno vjerovničko vijeće nema nikakav legitimitet u odnosu na vjerovnike. Ne predstavlja vjerovnike nego osobni izbor izvanrednog povjerenika. To znači da nakon više od godinu dana vjerovnici nisu ni na koji način uključeni u proces odlučivanja o njihovoj imovini, ističe Kolakušić.

Kada se društva nalaze u stečaju, a ovo je stečajni postupak, sve mora biti prepušteno vjerovnicima. Vjerovnici će na kraju moći glasati o nagodi, međutim ta nagodba može glasiti: Svi vjerovnici namiruju se u iznosu 50 posto tražbina, a može glasiti i drugačije, kako pretpostavljamo da će glasiti: Financijske institucije namiruju se u potpunosti, dobavljači neke određene kategorija 50 posto, a drugi 15 posto. Sama takva nagodba nije smjela doći pred vjerovnike bez sudjelovanja vjerovnika. To je protuzakonito, nemoralno i nepošteno, kaže Kolakušić.



Ljubenko kaže kako je teško je procijeniti jer bi neko buduće eventualno vijeće bilo u drugačije u smislu kategorija, sastava... A hoće li nagodba biti održiva ako ju donese privremeno vjerovničko vijeće kaže, moguće i da hoće jer će se nakon toga tumačiti da nije bitno s kojom procedurom smo došli do glasovanja nego što se vjerovnici glasovali. Nisam za takve pojednostavljene načine tumačenja i tada će trebati proučiti i Sud će na koncu imati zadaću vidjeti jel to glasovanje eventualno preglasavanje u tzv formi 2/3 dovoljno korektno prem svim vjerovnicima koji su po grupama prije toga preglasani. Glasovanje se može obaviti na dva modela, po grupama/skupinama i sa tzv 2/3., a naravno da je poželjno po skupinama.