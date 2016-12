Skijaši nesigurni do kad traju praznici, spajaju skupo i jeftino

Austrijska su skijališta Hrvatima najdraža/FOTOLIA

Iako je preporuka bivšeg sastava Ministarstva obrazovanja, da će se unatoč službenom trajanju zimskih praznika do srijede tolerirati izostanak do kraja trećeg tjedna praznika, iskustva agencija kažu da nisu baš svi roditelji sigurni do kad se smiju odmarati.

Ovih dana krajnje im je vrijeme da saznaju hoće li moći iskoristiti jeftinije sedmodnevne aranžmane od 7. ili 8. siječnja, koji na nekim destinacijama nikad nisu bili povoljniji, kažu u agencijama, koje unatoč dilemama roditelja bilježe blagi rast rezervacija za skijanje. Uz najtraženiju Austriju, Italiju i Sloveniju neke su se agencije hrvatskim kupcima ove godine odvažile ponuditi i mondeni Aspen u američkom Coloradu. "Trendovi se nisu znatno promijenili, najtraženije su destinacije u kojima organiziramo škole skijanja, slijede destinacije koje nude veliki broj ski staza i dodatne sadržaje te ona koje su bliže Hrvatskoj. Svakako je termin školskih praznika jedan od otežavajućih faktora koji obilježava ovu skijašku sezonu i otežava izbor destinacije te povećava cijene", pojašnjavaju u Atlasu.

20 tisuća kuna košta Kompasov ekskluzivni ski-paket za Aspen u Coloradu

Najveći broj skijaša iz Hrvatske putuje u Austriju, slijedi Italija koja upravo u trećem tjednu praznika nikad nije bila povoljnija, kažu u agencijama. "Nakon Italije bilježimo i rezervacije u Francuskoj koju individualci bukiraju bez prijevoza, što je zadnjih godina u porastu. Slovenija zbog svoje blizine i mogućnosti kraćeg boravka ima svoje stalne goste", kažu u Atlasu.Oni kojima ravnatelji škola još nisu jasno kazali do kad su slobodni, ove godine kombiniraju visoku sezonu s niskom sezonom, ne bi li ipak otišli na 7-dnevno zimovanje, što nije uobičajena praksa već prilagodba nejasnom kalendaru koji je jesenas izazvao brojne polemike.

Vikendi se za sada rezerviraju za otvorenja skijaških sezona, ponajviše u skijalištima Austrije i Italije. Ti aranžmani su cjenovno puno povoljniji i pružaju mogućnost kraćeg boravka, a u većini ponuda to su paket aranžmani s uključenom skijaškom kartom. U Atlasu izdvajaju svoj ski opening u Matrei-u, gdje se po cijeni od 1.028 kuna može dobiti 3-dnevni smještaj i dvodnevna ski-karta.

U Kompasu Zagreb procjenjuju da su trenutno na pola puta što se tiče bukinga za skijaški tjedan s početkom 7. siječnja. "Najviše rezervacija bilježimo i dalje za smještaj obitelji s djecom i to za Kompasove ski klubove. Slovenija je vrlo tražena, što zbog blizine, što zbog jezika, i to prvenstveno Kranjska Gora. Skijaši iz Istre najviše traže Italiju, a Francusku uglavnom biraju mladi zbog povoljnijih aranžmana autobusom, kažu nam u Kompasu koji po prvi put nudi i ekskluzivni paket u Aspenu za oko 20 tisuća kuna.