'Sigurno je da će se iduća kriza dogoditi, to je mišljenje većine ekonomista'

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ekonomski stručnjak Velibor Mačkić komentirao je na N1 televiziji nagađanja da je pred svjetskim gospodarstvom nova globalna kriza.

"Kriza je depresija. Depresija je sastavni dio ekeonomske aktivnosti, ne nužno depresija nego ono što zovemo recesija. Ekonomski ciklus ima oblik sinusoide: rast, vrh, pad, dno i ponovni rast. Ključno je ptianje razlikovati što je recesija, a što depresija. Recesija traje od šest mjeseci do godine, a sve što traje duže od toga je depresija. Da li će se ona dogoditi, naravno da će se dogoditi... U razdobljima koja su dobra trebamo se pripremati za loša. Popravljate krov kada je sunčano, a ne kada pada kiša", misli Mačkić.

Podsjeća da je od 1991. do 2001. svjetsko gospodarstvo imalo najduže razdoblje rasta pa se pogrešno vjerovalo kako je problem krize riješen. Naveo je i anegdotu s britanskom kraljicom koja je ekonomiste pitala kako nisu predvidjeli veliku krizu iz 2008. pa su joj oni odgovorili da je kriza poput gripe ili potresa, zna se da je iza ugla, ali ne zna se kad će doći.

"Ako poraste cijena olovke, vi ćete smanjiti potražnju i to će dovesti do stabilnosti. U financijskim tržištima to nije istina. Tamo se kupuje jer se očekuje da će cijena rasti i zato postoji nestabilnost. Mogućnost samoreguliranja financijskih tržišta je oksimoron. Financijsko tržište je poput zoološkog vrta i ne funkcionira bez čuvara", poručio je Mačkić.

Ako se uzme u obzir da je najduže vrijeme bez krize trajalo deset godina, sada smo u drugom najdužem razdoblju te je sigurno da će se iduća kriza dogoditi, kaže Mačkić i dodaje da je to mišljenje većine ekonomista. Navodi tvrdnje ekonomista Roubinija koji je predvidio zadnju krizu, a koji kaže da će se iduća dogoditi 2020. zbog rastućeg javnog duga, novog balona koji bi mogao prsnuti na financijskom tržištu te zbog dugogodišnje ekspanzivne monetarne politike FED-a i Europske banke koja će se morati mijenjati s rastućom inflacijom i tako ponovno potaknuti dolazak recesije.