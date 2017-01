Šibenski maketar svojim radovima oduševio Japance

Foto: Facebook

Većina ga Šibenčana zna kao producenta programa na Radio Šibeniku. Neki ga znaju kao DJ-a. Sportaši kao ljubitelja biciklizma i organizatora biciklijada. No, Japanci ga najbolje poznaju kao talentiranog maketara. Da, Japanci! Ili, ako hoćete, japanska maketarska tvrtka EBBRO, s kojom je Nikola Balvan ili, jednostavnije, Nikolica potpisao ugovor o suradnji, piše Šibenski portal. Izreka da se "dobar glas daleko čuje" i u ovom se slučaju pokazala istinitom.

Na pitanje kako je uopće došlo do suradnje i kontakta sa Japancima, Nikola Balvan je odgovorio: S obzirom da se prodajni agenti tvrtki koje proizvode makete obično "motaju" po maketarskim stranicama i forumima, na kojima je većina svjetskih maketara, te snimaju tko, što i kako radi, prvi neslužbeni kontakt dogodio se prije pola godine. Nije to bio ozbiljan razgovor. Samo pohvala za radove i par pitanja o maketarsvu kod nas i u regiji, jer mi smo za njih kvart! I na tome je stalo. Međutim, kako meni vrag nije dao mira, na nekoliko sam adresa poslao svoj CV, s galerijom svojih radova. I čekao. Javilo se njih nekoliko, krenulo se u ozbiljne pregovore. Slanje fotki, čak i video-snimki maketa. No, jedino sa EBBRO-om sam se uspio dogovoriti – priča nam šibenski maketar.

