Šef Uljanika: Dobio sam bonus na plaću, ali ne smijete znati koliko

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Predsjednik Uprave Uljanika Gianni Rossanda obznanio je kako je došlo do 1,5 milijarde kuna gubitka u godinu dana.

- Nismo izgubili 100 milijuna po brodu nego je došlo do pomicanja rokova. Neki su brodovi došli na granicu iskakanja i išlo se s prijedlogom restrukturiranja u studenome 2011. Trebalo je otkazati dio brodova s manjom dodanom vrijednošću, ali dok smo došli do toga - došlo je do novih gubitaka i u njega su ukalkulirani novi gubici - kazao je Rossanda u HRT-ovoj emisiji Otvoreno dodavši da su u knjizi narudžbi bila 22 broda koja su se trebala graditi u 3 godine u dva bodogradilišta.

- Bilo je predviđeno da po tim brodovima ostaje 460 do 470 milijuna eura, a Uljanik je godišnje koštao 180 milijuna. Da su brodovi bili proizvedeni imali bi dobit od 50 milijuna eura u tri i pol godine - kazao je priznavši da su knjigu narudžbi punili a "da nisu vidjeli" padanje u provaliju, i da će gubitke netko morati podmiriti.

Ministar gospodarstva Darko Horvat potvrdio je da će novac za plaće radnika biti isplaćen kroz Hrvatku poštansku banku. - Kreditom od 96 milijuna eura, za koji je država dala jamstvo u siječnju osiguran je život jednom i drugom brodogradilištu. Isplaćeno je 6 do 7 plaća i modaliteta za ovakav više nema - kazao je.

Naglasio je kako je 31. ožujka na računu Uljanika identifican minus od 575 milijuna eura. Dodao je kako konfuzna situacija nikome ne pomaže te da modalitet funkcioniranja treba mijenjati. - Brojke su kontradiktorne i treba analizirati zašto je gubitak nastao - naglasio je.

Voditelj Mislav Togonal na kraju emisije pitao je Rossandu je li dobio bonus za uspješno poslovanje, a Rossanda je odgovorio da prošle godine nije dobio bonus. - A pretprošle? - upitao je Togonal. - Pretprošle? Nismo nikad imali bonus nego smo imali fiksni i varijabilni dio kakav imaju i radnici i otprilike u tim gabaritima je isplaćeno. No, ne smije se znati koliko, to su zaštićeni podaci. Mjerodavni sve znaju - kazao je Rossanda.